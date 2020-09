Yankees de Nueva York derrotan 6-5 a los Orioles de Baltimore

BALTIMORE.- Miguel Andújar conectó un sencillo en la carrera del desempate en la novena entrada, y los Yankees de Nueva York llevaron su racha ganadora contra los Orioles de Baltimore a 19 juegos con una victoria el viernes por 6-5 en la apertura de una doble cartelera.

Gary Sánchez conectó un jonrón y Brett Gardner impulsó dos carreras para los Yankees, que han ganado 18 seguidos en Camden Yards, empatados en la segunda racha más larga como visitantes en la historia de las Grandes Ligas por un equipo contra otro. El récord es de 19, por Brooklyn en Cincinnati de 1947 a 1949.

Recordado desde el sitio alterno de Nueva York antes del juego, Andújar ingresó como corredor emergente en el séptimo y se quedó en el juego en la tercera base. Su sencillo al jardín derecho contra Travis Lakins Sr. (2-2) hizo el 5-4, y Clint Frazier siguió con un sencillo productor.

Jonathan Holder (2-0) trabajó el octavo y Chad Green sacó tres outs para su primer salvamento. Holder corrió para sí mismo después de que Nueva York quemó al bateador designado y anotó con un sencillo de Andújar.”Obtener la W y anotar la carrera ganadora es genial”, dijo el abridor de los Yankees, Michael King.Enfrentarse a los Orioles probablemente no podría haber llegado en un mejor momento para los Yankees, que habían perdido tres de cuatro y 10 de 14. La última caída siguió a una apertura de 16-6 y dejó a Nueva York fuera del primer lugar en el Este de la Liga Americana.”No es fácil para nosotros en este momento, pero estoy orgulloso de los muchachos”, dijo el manager Aaron Boone. “Se siente realmente bien agarrar el primero”.Cedric Mullins conectó un jonrón de apertura para los Orioles, quienes borraron un déficit de tres carreras detrás de pases largos de Rio Ruiz y Renato Núñez.”Estaba feliz con la forma en que nuestros muchachos regresaron”, dijo el manager Brandon Hyde. “Tuvimos muchas oportunidades y simplemente no ganamos el juego, no lo hicimos”.Reciba el boletín de deportes en su bandeja de entrada.Noticias deportivas, no importa la temporada. Pasa por las partituras, quédate para las historias.

OTROS RESULTADOS DE HOY

TWINS 2-0 TIGERS

PIRATAS 2-4 REDS

RED SOX 7-8 BLUE JAYS

BRAVOS 7-1 NACIONALES

RAYAS -5-4 MARLINS

METS 3-5 FILIS

INDIANS 1-7 BREWERS

ROYALS 3-7 WHITE SOX

CUBS 4-1 CARDENALES