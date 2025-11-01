Yamamoto y Dodgers fuerzan a 7mo juego de la Serie Mundial, con victoria de 3-1 sobre Azulejos

TORONTO (AP) — Yoshinobu Yamamoto venció a Toronto por segunda vez en una semana, Mookie Betts se desperezó con un sencillo de dos carreras en una tercera entrada de tres anotaciones y los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, se impusieron el viernes 3-1 sobre los Azulejos para llevar la Serie Mundial a un séptimo y decisivo encuentro.

Yamamoto no estuvo tan afinado como en su juego completo de cuatro hits en el segundo compromiso de esta serie. Aquél fue el primer juego completo de la Serie Mundial en una década.

De cualquier forma, el japonés duró seis entradas y permitió un sencillo impulsor en la tercera por parte de George Springer, quien regresó después de perderse dos juegos por una lesión en el costado derecho.

Los relevistas novatos Justin Wrobleski y Roki Sasaki se combinaron para conseguir seis outs antes de que el abridor Tyler Glasnow saliera del bullpen para escapar de un aprieto en la novena entrada y rescatar a los Dodgers.

Max Scherzer abrirá el sábado el séptimo juego por los Azulejos. También comenzó séptimo duelo y se fue sin decisión en 2019, cuando Washington ganó el título sobre Houston.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El boricua Kiké Hernández de 4-0. El venezolano Miguel Rojas de 3-0.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-0. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.