Preparatoriano resulta intoxicado por golosina en plantel

Los síntomas que presentó el menor fueron compatibles con intoxicación por marihuana, según los primeros resultados médicos

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un caso de intoxicación escolar encendió las alertas entre padres de familia y autoridades educativas, luego de que un estudiante del CBTIS 137, identificado como A.A.P, de 15 años, presentó síntomas de intoxicación aguda tras consumir una gomita que le ofreció un compañero dentro del plantel.

De acuerdo con el reporte médico, los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre alrededor de las 15:00 horas, cuando el joven comenzó a sentirse mareado, con adormecimiento y aceleración del pulso, lo que llevó a maestros y personal escolar a solicitar atención médica inmediata. Fue trasladado de urgencia al área de pediatría para su valoración y tratamiento.

La madre del estudiante, K.V., informó a las autoridades que la gomita fue entregada por un compañero identificado como Víctor, aunque se desconoce la procedencia y composición del producto. Los síntomas que presentó el menor fueron compatibles con intoxicación por marihuana, según los primeros resultados médicos.

La madre solicitó que se investigue el hecho para evitar que otros alumnos sean víctimas de este tipo de situaciones dentro del entorno escolar. “No sabemos qué les están dando a los jóvenes ni de dónde proviene. Es importante que se actúe antes de que pase algo más grave”, expresó.

Autoridades educativas y de salud exhortaron a los padres de familia y estudiantes a extremar precauciones y no aceptar golosinas, bebidas o alimentos de origen desconocido.

Además, se recomendó mantener una comunicación abierta entre alumnos y maestros para detectar y prevenir posibles casos de intoxicación o consumo de sustancias dentro de las escuelas.

