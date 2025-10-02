Yamamoto brilla por Dodgers, que barren a Rojos y anclan en la serie divisional de la Liga Nacional

Los Dodgers eliminaron a los Rojos con batazos cortos y un total de 13 imparables, dos menos que en el primer juego

El japonés Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja tras ponchar al dominicano Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, en el segundo juego de la serie de comodines, el miércoles 1 de octubre de 2025. (AP Foto/Mark J. Terrill)

El japonés Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja tras ponchar al dominicano Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, en el segundo juego de la serie de comodines, el miércoles 1 de octubre de 2025. (AP Foto/Mark J. Terrill)

LOS ÁNGELES (AP) — Yoshinobu Yamamoto logró nueve ponches y laboró hasta la séptima entrada por los Dodgers de Los Ángeles, quienes anotaron cuatro veces en el sexto episodio para doblegar el miércoles 8-4 a los Rojos de Cincinnati e instalarse en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Un día después de conectar cinco jonrones, para igualar el récord de la franquicia en playoffs e imponerse 10-5 en el primer duelo de la serie de comodines, los Dodgers eliminaron a los Rojos con batazos cortos y un total de 13 imparables, dos menos que en el primer juego.

Mookie Betts conectó de 5-4 con tres dobles.

Los Dodgers avanzaron para enfrentar a los Filis en la serie divisional a partir del sábado en Filadelfia. Los equipos chocaron por última vez en la postemporada en 2009, cuando los Filis vencieron a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segundo año consecutivo.

Después de que los Rojos tomaron una ventaja de 2-0 en la primera entrada, Yamamoto retiró a los siguientes 13 bateadores.

Los Dodgers se recuperaron para tomar una ventaja de 3-2 antes de que el lanzador derecho japonés saliera de un gran aprieto en el sexto capítulo. Los Rojos llenaron las bases sin outs con sencillos consecutivos de TJ Friedl, Spencer Steer y el ex Dodger Gavin Lux.

Austin Hays bateó un rodado para jugada de selección al campocorto y Betts lanzó a home, donde el receptor Ben Rortvedt pisó el plato para sacar a Friedl. Yamamoto retiró luego a Sal Stewart y al dominicano Elly De La Cruz con ponches consecutivos para terminar con la amenaza.

Mientras los fanáticos agitaban toallas azules, Yamamoto salió del campo con una ovación de la multitud de 50.465 personas, la mayoría de las cuales se puso de pie.

Consiguió los dos primeros outs del séptimo antes de salir con una segunda ovación. El lanzador derecho permitió dos carreras y cuatro hits durante un trabajo que incluyó un par de boletos y 113 lanzamientos, la mayor cifra en su trayectoria.

Por segunda noche consecutiva, el ánimo de los fanáticos se convirtió en angustia en el octavo inning. El relevista Emmet Sheehan permitió dos carreras, dejando el encuentro 8-4, antes de que los Rojos llevaran la carrera del empate al plato contra Alex Vesia.

El relevista ponchó a Friedl con un tercer strike cantado para terminar la entrada, en la que Sheehan y Vesia hicieron un total de 41 lanzamientos. El martes, tres relevistas de los Dodgers necesitaron 59 pitcheos para conseguir tres outs en el octavo.

El novato Roki Sasaki lanzó el noveno, ponchando a Steer y Lux con lanzamientos que alcanzaron las 101 mph.

Por los Rojos, el dominicano De la Cruz de 3-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1 con dos impulsadas. El cubano Andy Pagés de 4-0. El boricua Kiké Hernández de 5-2 con dos anotadas y una remolcada. El venezolano Miguel Rojas de 4-2 con una anotada y una empujada.