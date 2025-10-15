Wright anota 2 y EEUU remonta para vencer 2-1 a Australia en amistoso

Haji Wright, de la selección de Estados Unidos, anota frente a Cameron Burgess, de Australia, en un partido amistoso realizado el martes 14 de octubre de 2025 en Commerce City, Colorado (AP Foto/David Zalubowski)

COMMERCE CITY, Colorado, EE.UU. (AP) — Haji Wright anotó a los 33 y 51 minutos, con pases de Cristian Roldán, y Estados Unidos se recuperó para vencer el martes 2-1 a Australia, con lo cual cortó la racha invicta de 12 partidos de los Socceroos en una noche en la que Christian Pulisic dejó el encuentro debido a una lesión.

Jordan Bos había adelantado a los Socceroos, 25tos en el ranking de la FIFA, a los 19 minutos, con el primer disparo de Australia, pero Wright igualó justo después de que Pulisic pareció lesionarse la pierna derecha.

Los estadounidenses, 16tos del escalafón, derrotaron a un oponente del top 25 por apenas la segunda vez en diez partidos y mejoraron a 12 victorias, un empate y siete derrotas desde que el entrenador argentino Mauricio Pochettino asumió el cargo.

Pochettino, quien no había ganado un solo partido en que hubiera estado en desventaja, contará con su plantel junto por apenas cuatro duelos más antes de convocar a los jugadores para su concentración previa al Mundial. Estados Unidos recibirá a Paraguay el 18 de noviembre y a Uruguay cuatro días después.

En marzo, disputará dos amistosos.

Australia había ganado siete partidos consecutivos y no había perdido desde septiembre de 2024, cuando cayó ante Bahréin en la eliminatoria para el Mundial.

Limitado por una lesión de tobillo a un papel de suplente en el empate 1-1 del viernes contra Ecuador, Pulisic cayó al campo a los 26 minutos, cuando fue derribado por Jason Geria. Después de ser examinado por un kinesiólogo, Pulisic dejó el campo y fue reemplazado por Diego Luna a los 30.

Australia se adelantó después de que Bos lanzó un saque de banda que James Sands intentó despejar sólo para que el balón se adentrara en el área. Bos se acomodó el balón en el pecho y se interpuso entre Roldán y Sands.

Superó luego a Chris Richards para llegar al balón y lo enganchó con su pie izquierdo más allá del brazo extendido de Matt Freese para su segundo gol internacional.

Wright empató después de que Richards interceptó un pase y sirvió a Roldan, quien peinó hacia Weston McKennie y luego recibió la pelota de regreso. Roldan suministró un pase filtrado a Wright, quien tocó el balón con su pie izquierdo y con el derecho lo elevó sobre el portero Mathew Ryan.

Pochettino cambió a seis titulares, insertando a Pulisic, Wright, Roldan y Sands junto con el defensor Mark McKenzie y el carrilero derecho Alex Freeman. Tim Weah se desplazó a lateral izquierdo. Sands hizo su primera aparición desde julio de 2023 y Freese fue titular por décima ocasión consecutiva como portero. El mediocampista Malik Tillman no estuvo uniformado siquiera.