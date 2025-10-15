Messi vuelve, Mac Allister y Lautaro logran dobletes y Argentina aplasta 6-0 a Puerto Rico

La reinante campeona del mundo se impuso con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez

Lautaro Martínez y Lionel Messi festejan un gol de la selección de Argentina ante Puerto Rico, en un partido amistoso realizado el martes 14 de octubre de 2025 (AP Foto/Marta Lavandier)

Lautaro Martínez y Lionel Messi festejan un gol de la selección de Argentina ante Puerto Rico, en un partido amistoso realizado el martes 14 de octubre de 2025 (AP Foto/Marta Lavandier)

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — La vuelta del capitán Leo Messi allanó el martes el camino para el cómodo triunfo de Argentina, 6-0 sobre Puerto Rico en un partido de preparación con miras al Mundial del año próximo.

La reinante campeona del mundo se impuso con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. La goleada se completó con una diana de Gonzalo Montiel y un tanto de Steven Echeverría en su propio arco.

“Salimos a hacer nuestro juego y a seguir preparándonos para el Mundial”, señaló Mac Allister. “Fue importante para seguir sumando confianza”.

El compromiso estaba fijado para disputarse en Chicago, pero la semana pasada se mudó al Chase Stadium, de Fort Lauderdale. Funcionarios en Chicago atribuyeron la mudanza de sede a la baja venta de entradas, pero dirigentes del fútbol argentino indicaron que el cambio fue necesario ante las protestas y la tensión social que existe en Chicago por las redadas migratorias y el despliegue de 300 efectivos por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Argentina venía de derrotar el viernes 1-0 a Venezuela en un encuentro en que no contó con la presencia de Messi, quien un día después saltó a la cancha con Inter Miami y firmó un doblete para la victoria 4-0 ante Atlanta United.

El delantero de 38 años participó en cinco de los goles que decretaron la victoria de la Albiceleste en la casa de su club en la MLS.

Messi arribó a 60 asistencias con Argentina, la mayor cantidad en la historia del fútbol internacional, superando el récord anterior de Neymar con 59. Se ubica a dos asistencias de las 400 en su carrera.

A los 14 minutos, Mac Allister abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Nico González en una acción que se inició con un derechazo de Messi al travesaño.

Messi firmó su primera asistencia a los 23 con un pase filtrado para Montiel, quien anotó con un remate de volea.

Argentina dominó claramente el trámite ante un rival que se sitúa en la posición 155 del ranking FIFA y que se plantó en un bloque bajo para resistir lo más posible.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni controló la posesión con el manejo de Mac Allister, Rodrigo De Paul, y Giovani Lo Celso. Messi jugó un poco más adelantado.

La novedad en el once de Argentina, campeón del mundo en 1978, 1986 y 2022, fue el debut de José Manuel López como referencia ofensiva.

López, atacante que suma nueve goles con Palmeiras en la Copa Libertadores, asistió a Mac Allister para el tercer grito. La jugada comenzó con otro pase por elevación de Messi para la llegada de Nico González por la banda izquierda.

Antes de los goles argentinos en la primera parte, Emiliano Martínez fue exigido a los ocho minutos por un tiro de Leandro Antonetti desde su propio campo que obligó a que el “Dibu” retrocediera e hiciera una gran estirada para evitar la caída de su valla.

Después del entretiempo, Scaloni hizo debutar al volante Aníbal Moreno, quien tomó el lugar de Lo Celso, y al zaguero de River Plate Lautaro Rivero, quien reemplazó a Nicolás Otamendi.

“Los chicos que debutaron tienen calidad y personalidad. Aquí tienen un grupo que los va a apoyar. Ojalá puedan seguir peleando para ganarse un lugar”, puntualizó Mac Allister.

Ya con Nico Paz, Lautaro Martínez y Nahuel Molina en la cancha, Argentina amplió la ventaja a los 64 minutos luego de un intento de González, que el defensa Echeverría desvió contra su propio arco.

A los 76 minutos se produjo el estreno del portero Facundo Cambeses, quien se ganó un lugar como internacional tras sus buenas actuaciones con Racing Club.

Messi volvió a ser decisivo a los 79 con un nuevo pase en profundidad para González, quien habilitó a Martínez para el quinto tanto de Argentina.

“Era un partido para cerrar una de las últimas etapas de preparación para el Mundial”, indicó Martínez. “Siempre afrontamos al máximo cada partido con esta camiseta”.

A seis minutos del final, Messi completó su exhibición con un pase de taco para Martínez, quien cerró la goleada con su doblete personal, que le permitió llegar a 35 dianas e igualar a Hernán Crespo como el cuarto máximo realizador de la Albiceleste.

Colombia iguala sin goles ante Canadá

En otro partido de fogueo para la Copa del Mundo, Colombia firmó un 0-0 ante Canadá en Harrison, Nueva Jersey.

Tras apabullar el sábado 4-0 a México, la Tricolor dispuso un once alternativo que tuvo como principales novedades a Álvaro Montero en el arco, Juan Camilo Portilla en la mitad de la cancha y Juan Camilo Hernández en el ataque.

En un primer tiempo friccionado y con poco juego efectivo, lo mejor de Colombia llegó a partir de la visión de juego de Juan Fernando Quintero, quien intentó crear espacios para sus compañeros en la zona ofensiva.

Canadá cometió 13 infracciones en el período inicial y dificultó las asociaciones de Colombia, que tuvo a Luis Díaz como principal vía de ataque desde el costado izquierdo.

En el segundo tiempo, el combinado colombiano mejoró sus prestaciones con la entrada de James Rodríguez, quien reemplazó a Jaminton Campaz tras el descanso.

La selección colombiana estuvo cerca de inaugurar el tanteador con claras ocasiones de Díaz, Rafael Santos Borré y Yaser Asprilla, pero la falta de precisión le impidió sumar su segundo triunfo en la gira por Estados Unidos.