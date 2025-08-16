Wrexham cae 3-2 ante West Brom en casa

Karlan Grant del West Brom pelea por el balón con Ryan Barnett del Wrexham en la Championship el sábado 16 de agosto del 2025. (Cody Froggatt/PA via AP)

Karlan Grant del West Brom pelea por el balón con Ryan Barnett del Wrexham en la Championship el sábado 16 de agosto del 2025. (Cody Froggatt/PA via AP)

WREXHAM, Gales (AP) — Wrexham sigue buscando sus primeros puntos en la Championship después de perder 3-2 el sábado ante el West Brow.

Los copropietarios de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, estuvieron presentes en el estadio Racecourse para el primer partido en casa de Wrexham en la segunda división en 43 años.

Después de tres ascensos consecutivos, Wrexham está un nivel por debajo de la Liga Premier, pero la Championship es conocida como una de las divisiones más difíciles en el fútbol.

Isaac Price anotó dos veces para West Brom. Jed Wallace puso el 2-1 para los visitantes a los 74 minutos después de que Lewis O’Brien empatara para el Wrexham antes del descanso. El segundo gol de Price le dio a West Brom una ventaja de dos goles al 81 antes de que Sam Smith hiciera el 3-2 momentos antes del pitido final.

El recién adquirido Nathan Broadhead —el fichaje récord del club de Wrexham a mitad de semana— entró para reemplazar al lesionado Josh Windass. Broadhead se unió desde Ipswich en un acuerdo que, según se informa, podría alcanzar los diez millones de libras (13,50 millones de dólares).

Wrexham comenzó su temporada el fin de semana pasado con una derrota por 2-uno en Southampton después de conceder dos goles tardíos.

Wrexham avanzó en la Copa de la Liga Inglesa el martes al vencer a Hull por penales.