Wolfsburg aplasta 9-0 al Hemelingen de quinta división en la Copa de Alemania

Otros equipos de la Bundesliga también disfrutaron de grandes victorias sobre rivales de ligas inferiores

Jugadores del Wolfsburg celebra al abrir el macador en el encuentro de la primera ronda ante el SV Hemelingen en la Copa Alemana el sábado 16 de agosto del 2025. (Carmen Jaspersen/dpa via AP)

BERLÍN (AP) — Wolfsburg goleó el sábado 9-0 al SV Hemelingen, de quinta división alemana, en la primera ronda de la Copa de Alemania, y otros equipos de la Bundesliga también disfrutaron de grandes victorias sobre rivales de ligas inferiores.

El Leipzig, dos veces campeón, remontó dos veces para vencer 4-2 al SV Sandhausen de cuarta división. Los recién llegados Ezechiel Banzuzi y Yan Diomande anotaron.

Heidenheim superó 5-0 al Bahlinger SC, de cuarta división, que jugó con diez hombres. Mientras que Hoffenheim ganó 4-0 al Hansa Rostock, de tercera división.

El Hamburger SV, que aseguró su regreso a la Bundesliga la temporada pasada, sobrevivió a un susto de visita ante el Pirmasens de quinta división. El Hamburger empató cerca del final para enviar el partido a tiempo extra, donde Ransford-Yeboah Königsdörffer anotó de cabeza el gol de la victoria para el 2-1.

Königsdörffer solo estaba jugando para Hamburgo porque una propuesta de traslado a Niza a principios de agosto se frustró después de su chequeo médico con el equipo francés.

Bochum también necesitó un gol tardío para igualar antes de imponerse 3-1 al Dynamo Berlín, que terminó con nueve hombres.