Descarta Filis de Filadelfia lesión grave de su cerrador Jhoan Duran

El lanzador fue golpeado en el tobillo con una línea, pero las radiografías salieron negativas y está listo para jugar

El pitcher de los Filis de Filadelfia Jhoan Duran lanza en la novena entrada ante los Nacionales de Washington el viernes 15 de agosto del 2025. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)

WASHINGTON.- El cerrador de los Filis de Filadelfia, Jhoan Duran, se describió a sí mismo como “al 100 por ciento” el sábado, un día después de que abandonó en la victoria 6-2 el viernes ante Washington tras recibir un golpe en el tobillo derecho con una línea.

“Estoy normal, como si nada hubiera pasado”, afirmó Duran.

El derecho dominicano, que tiene cuatro salvamentos en cinco apariciones sin permitir carreras desde que fue adquirido en un intercambio con Minnesota el mes pasado, fue golpeado el viernes por un disparo de Paul DeJong al inicio de la novena entrada. Duran salió cojeando hacia territorio de foul y finalmente fue retirado del campo por el carrito del bullpen de los Nacionales.

El mánager Rob Thomson dijo que las radiografías salieron negativas el viernes y declaró que Duran estaba “listo para jugar” el sábado.

“De hecho, caminó hacia el autobús bastante bien, y luego llegó normal”, comentó Thomson.

Thomson también dijo que los Filis planean activar al tercera base Alec Bohm el domingo. Bohm ingresó a la lista de lesionados el 19 de julio con una fractura en la costilla izquierda. Está bateando para .278 con ocho jonrones y 42 carreras impulsadas.