Woody Allen cuenta su versión de la historia

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi tres décadas después, Woody Allen concedió una entrevista a profundidad a la cadena de televisión CBS, la cual estará disponible a partir de este domingo en la plataforma de streaming Paramount+.

Grabada el verano pasado, como parte de la promoción de su autobiografía, “A Propósito de Nada”, la charla será parte de un especial de CBS Sunday Morning.

Aunque no se detallan los temas que abordó en la entrevista, se espera que el cineasta hable de su trayectoria, su vida personal y, sobre todo, de las acusaciones de abuso sexual en su contra por parte de su hija, Dylan Farrow.

The Woody Allen Interview será conducido por el corresponsal Lee Cowan, quien conversó con Allen, e incluirá una entrevista hecha a Dylan en 2018 y un segmento sobre qué sucede con los artistas cuando son señalados de actos moralmente cuestionables.

“La entrevista, que ocurrió el verano pasado durante un activo ciclo de noticias, es presentada dado el renovado interés en la controversia alrededor del director”, dijo la cadena CBS en un comunicado.

“La exclusiva para Paramount+ ofrece la posiblidad de explorar a Allen, su carrera, y las acusaciones en contexto y con la profundidad que esta historia demanda”.

Allen, de 85 años, nunca ha sido declarado culpable, pero los señalamientos en su contra lo han perseguido desde los años 90.

Con el estreno de la serie documental de HBO, Allen v. Farrow, la controversia alrededor del también actor y productor se ha vuelto a levantar. El show contiene todo tipo de materiales, incluido un video en el que Dylan, en ese entonces de 7 años, describe lo que presuntamente le hizo su padre.

.@CBSSunday special on the career and controversy surrounding filmmaker Woody Allen premieres March 28 on @paramountplus https://t.co/Yr4znVvpgn

— CBS News (@CBSNews) March 27, 2021