Williams lidera remontada de Bears para vencer 31-27 a Packers tras desventaja de 18 puntos

CHICAGO (AP) — Caleb Williams brilló en su debut en los playoffs, lanzando un pase de touchdown de 25 yardas a DJ Moore con 1:43 por jugar, y los Bears de Chicago remontaron un déficit de 18 puntos para vencer el sábado por la noche por 31-27 a los Packers de Green Bay en un partido de comodines.

Los Bears, campeones de la NFC Norte, extendieron su resurgente primera temporada bajo el entrenador Ben Johnson con su séptima victoria de remontada en el último cuarto. Cada uno se llevó un partido muy reñido en la temporada regular, y este resultó ser un emocionante encuentro cuando parecía que sería un paseo para los Packers.

Chicago iba perdiendo 21-3 al medio tiempo y 21-6 al final del tercer cuarto, solo para superar a Green Bay 25-6 en el cuarto camino a su primera victoria en playoffs en 15 años.

Williams encontró a Moore completamente desmarcado a lo largo de la línea lateral izquierda para darle a Chicago una ventaja de 31-27 con 1:43 restantes.

Jordan Love luego llevó a Green Bay al territorio de Chicago, pero en tercera oportunidad en la yarda 28, Jaquan Brisker interrumpió un pase en la zona de anotación cuando el tiempo expiró, desatando la celebración —y un breve apretón de manos entre Johnson y el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

Los Bears recibirán un partido de la ronda divisional el próximo fin de semana.