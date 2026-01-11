El bicampeón Toluca se presenta con triunfo de 1-0 en campo de Monterrey en la Liga MX

MONTERREY, México (AP) — Helinho facturó un soberbio gol con el primer disparo a puerta del bicampeón Toluca, que con esa diana se enfiló el sábado a una victoria de 1-0 de visita en Monterrey, en su presentación en el torneo Clausura de la Liga MX.

El brasileño ejecutó un zurdazo cruzado de primera intención a los 56 minutos, a un pase en los linderos del área. Mandó el esférico a las redes junto al poste ante el estéril lance del arquero Luis Cárdenas.

Sergio Canales desperdició la oportunidad de igualar en la recta final, al errar un tiro penal, que fue atajado por el arquero Hugo González, exjugador de Rayados, a los 88.

Los Diablos Rojos se presentan con victoria como hicieron en los anteriores dos torneos que terminaron conquistando. Con este resultado extienden a 12 partidos de fase regular su paso invicto (nueve triunfos y tres empates).

Monterrey, que cayó en las semifinales del pasado torneo ante el propio Toluca, había contenido a los escarlatas hasta que Helinho hizo ese disparo letal.

El control del esférico fue abrumador del lado regio con un 65%, además de haber tenido las llegadas más claras, pero sin fortuna en la definición.

CHIVAS GANA DE LA MANO DE ARMANDO GONZÁLEZ

Armando González retomó la senda goleadora al convertir uno de los tantos con los que Chivas se impuso en casa por 2-0 ante Pachuca.

González encontró las redes con un suave remate frente al arco, luego de que le cayó un rechace del zaguero Eduardo Bauermann al tapar un disparo de Brian Gutiérrez a los 17 minutos.

Daniel Aguirre amplió la ventaja durante el último minuto del descuento previo al descanso. El zaguero rojiblanco se sumó al ataque y remató a segundo poste un pase de Efraín Álvarez, que puso en la horquilla.

Chivas se une a Ciudad Juárez y Atlas como los equipos que hasta el momento comenzaron el campeonato con una victoria tras los partidos del viernes.

González comenzó con esta diana la defensa del título de máximo goleador que compartió el curso pasado con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis) al terminar todos con 12 tantos.

El Guadalajara comenzó en gran forma el campeonato luego de una dolorosa eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul. En el partido de vuelta de esa serie, Javier “Chicharito” Hernández falló un penal en los minutos finales, que hubiera puesto a las Chivas en semifinales.

No pareció que aquella decepción tuviera mayores efectos en el funcionamiento del Guadalajara tras el receso de fin de año. En la primera mitad, las Chivas fueron ampliamente superiores, y el duelo no terminó siendo una goleada por la mala fortuna en un par de remates de Gutiérrez y Luis Romo que apenas pasaron a un lado del poste del arquero Carlos Moreno.

El veterano delantero Ángel Sepúlveda, refuerzo de lujo de los rojiblancos procedente de Cruz Azul, entró de cambio a los 62, para comenzar su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, siete años después de su salida.

LEÓN PROPINA REVÉS A CRUZ AZUL

Ismael Díaz y Bryan Colula hicieron las dianas con las que León se impuso 2-1 a Cruz Azul, poniendo fin a una racha de 10 jornadas sin victoria, con las que terminó el pasado torneo Apertura.

Díaz abrió el marcador en el segundo minuto del descuento antes del descanso; Colula amplió a los 50. Agustín Palavecino se estrenó como goleador celeste a los 90.

León se sacude con esta victoria los recuerdos del curso pasado, en cuyos10 partidos finales sacó tres empates y perdió siete duelos.

En otro resultado, Necaxa doblegó a domicilio 3-1 a Santos, que jugó buena parte de la segunda mitad con 10 elementos por la expulsión de José Abella a los 52 minutos.