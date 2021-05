Vuelven los Jonas Brothers con tour en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Jonas Brothers están de regreso con una nueva gira que realizarán en Estados Unidos, como se reveló a través de sus redes sociales.

“No podríamos estar más emocionados de anunciar oficialmente que… ¡NOS VAMOS DE TOUR ESTE VERANO, y vamos a traer con nosotros a nuestra amiga @KelseaBallerini!”, se lee en la publicación.

“¡Teníamos que asegurarnos de que pudiéramos verlos lo más pronto posible! Las entradas salen a la venta el jueves 27 de mayo”.

La gira, titulada Remember This Tour, se llevará a cabo entre agosto y octubre de este año en varias ciudades estadounidenses, comenzando en Las Vegas y finalizando en Los Ángeles.

Se desconoce hasta el momento si los hermanos planean realizar también un tour internacional después de este evento.

Con la información sobre esta gira se desmienten los reportes que surgieron hace unos meses sobre la separación del grupo, que presuntamente habría sido ocasionada por el distanciamiento que tuvieron por la pandemia.

“El regreso de los Jonas Brothers efectivamente terminó por ahora. Tenían un disco listo para estrenarse y estuvieron a punto de anunciarlo el pasado marzo (del 2020), pero luego ocurrió la pandemia y todo se pospuso”, indicó un informante.

No se sabe si ese trabajo discográfico será lanzado en este año o si se mantendrá archivado.

Here's to creating a whole bunch of new memories that we'll never forget 😎 Can't wait to see you guys again on the #RememberThisTour!!https://t.co/CjvOnTOi4I pic.twitter.com/pICa2HkkNH

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) May 19, 2021