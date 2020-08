Vuelve Selena Gomez a la cocina

E.U.-La cantante tendrá una segunda temporada de su programa Selena + Chef.

“Aprender de los mejores chefs del mundo ha mejorado bastamente mis habilidades culinarias, pero tengo que saber más. Estoy emocionada por retarme en la cocina en la próxima entrega”, expresó la intérprete en un comunicado oficial.

En el show, estrenado el 13 de agosto por la plataforma HBO Max, la ex chica Disney prepara distintos platillos desde su casa con la ayuda virtual de reconocidos cocineros.

Los primeros 10 episodios contaron con la participación de los chefs Ludo Lefebvre, Antonia Lofaso, Angelo Sosa y roy Choi, entre otros.

“Amo cocinar, pero no sé cómo hacerlo todo el tiempo. Me gusta estar segura de que todas las cosas nuevas en las que me meto sean algo que realmente me interesen”, dijo Selena en la pasada edición de la Television Critics Association.