Vuelca camioneta en Av. Reforma tras fuerte choque contra camellón central

El impacto reventó la llanta delantera izquierda, provocando que la camioneta volcara sobre su costado derecho y se deslizara aproximadamente 25 metros. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El impacto reventó la llanta delantera izquierda, provocando que la camioneta volcara sobre su costado derecho y se deslizara aproximadamente 25 metros. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vehicular se registró en el sector sur de la ciudad, donde una camioneta quedó volcada sobre la Avenida Reforma, metros después del crucero con la calle 15 de Septiembre, en la colonia Burócratas. Pese a la magnitud del incidente, la conductora resultó ilesa.

La mujer, identificada como Irma, de 56 años, manejaba una Ford Explorer negra modelo 2002, la cual no portaba placas de circulación. De acuerdo con el reporte, circulaba de norte a sur sobre la avenida cuando, por causas aún no precisadas, perdió el control del vehículo, se cargó hacia su extrema izquierda y chocó contra el camellón central.

El impacto reventó la llanta delantera izquierda, provocando que la camioneta volcara sobre su costado derecho y se deslizara aproximadamente 25 metros, quedando finalmente atravesada en la vialidad, con el frente orientado hacia el oriente y la parte trasera hacia el poniente.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato y tras valorar a la mujer, determinaron que no presentaba lesiones que ameritaran traslado hospitalario, por lo que permaneció en el lugar.

Minutos después llegó personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal , quienes tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el traslado de la camioneta al corralón para su resguardo y la continuación de los procedimientos correspondientes.

Las autoridades investigan las causas que originaron la pérdida de control para deslindar responsabilidades.