Resulta mecánico gravemente lesionado al ser arrollado por camioneta en reparación

El hombre sufrió fracturas en costillas tras ser aplastado por su vehículo y fue trasladado al Hospital General

Los socorristas confirmaron que el hombre presentó fracturas en varias costillas del lado izquierdo, por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 61 años resultó con lesiones de gravedad luego de que una camioneta le pasara por encima mientras realizaba reparaciones mecánicas en la vía pública, en la colonia Nueva Victoria.

El accidente fue reportado al 9-1-1 la tarde de este lunes, en un domicilio ubicado sobre la calle Artículo 20 #1212, donde paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato para brindar atención médica.

La víctima, identificada como Francisco Javier, se encontraba trabajando en una camioneta Ford Econoline cuando, por causas aún no determinadas, el vehículo se desplazó y lo arrolló, pasando sobre su costado izquierdo.

Los socorristas confirmaron que el hombre presentó fracturas en varias costillas del lado izquierdo, por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General, donde quedó internado bajo observación médica.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el incidente para determinar responsabilidades y prevenir hechos similares.

