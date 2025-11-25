UAT y Secretaría de Educación entregan más de 8 000 becas a universitarios

Ciudad Victoria, Tam.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la entrega de más de 8 800 becas de Excelencia, Desempeño Académico e ITABEC, un paquete de apoyos que fortalece la formación profesional y amplía las oportunidades educativas para estudiantes en todo el estado.

Acompañado por el secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, el rector de la UAT agradeció el respaldo del Gobierno del Estado en la coordinación de estos esfuerzos que reconocen el desempeño y la dedicación de la juventud estudiantil.

En su mensaje, expresó que las becas transforman vidas, impulsan sueños y reflejan la confianza institucional en el talento universitario, luego de reiterar el compromiso de la UAT para seguir brindando herramientas que fortalezcan el desarrollo profesional de sus estudiantes y contribuyan al progreso de Tamaulipas.

Por su parte, Valdez García destacó el liderazgo de la UAT en la formación de las juventudes del Estado, y subrayó que, gracias a la colaboración entre la Federación, el Estado y la Universidad, hoy existen más apoyos que nunca para garantizar el acceso y la permanencia en la educación superior.

De igual manera, expresó su reconocimiento por el gran impulso que la UAT ha dado a la educación media superior, por el que hoy ningún joven tamaulipeco, entre 16 y 20 años, se queda fuera de la preparatoria.

En este marco, se realizó la entrega simbólica del cheque de ITABEC, correspondiente a 8 111 becas, destinadas a estudiantes de las diferentes facultades y unidades académicas de la UAT.

Se entregó también el cheque simbólico de Becas de Excelencia, equivalente a 646 apoyos a estudiantes de la UAT con desempeño sobresaliente; así como la entrega de 97 estímulos del programa Desempeño Académico SUTAUAT, en beneficio de universitarios que son hijos e hijas del personal académico de las zonas Centro, Norte, Sur y Mante.

El secretario general estatal del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, agradeció el apoyo otorgado y destacó que estos beneficios reconocen el esfuerzo del alumnado, además de contribuir al fortalecimiento de la calidad institucional de la UAT.

Al evento asistieron autoridades universitarias, directores de facultades y unidades académicas, docentes, estudiantes y personal administrativo, quienes respaldaron esta jornada orientada a promover la excelencia académica y reforzar el compromiso con la comunidad universitaria de Tamaulipas.