Promueve Escuela Primaria Arquímedes Caballero rescate de la pluriculturalidad mexicana

Durante el evento hubo oratoria y bailes folclóricos de 10 estados de la República Mexicana

La actividad contó con la participación de padres de familia y sus hijos. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural entre estudiantes y familias, la Escuela Primaria Arquímedes Caballero Caballero llevó a cabo, por primera vez, un festival dedicado al rescate de la pluriculturalidad mexicana, proyecto que surgió a partir de los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana.

“Nos está pidiendo a los docentes que apliquemos, que programemos, que podamos implementar proyectos escolares los cuales pueden desarrollarse en tres ámbitos: aula, escuela y comunidad. Pero, para incluir a todos, decidimos hacerlo con toda la comunidad. Por eso invitamos a padres de familia y pedimos participar a todos los alumnos de la institución”, explicó Juan Manuel Arriaga Hernández, director de la Primaria Arquímedes Caballero Caballero.

Arriaga Hernández detalló que la iniciativa nació de un proyecto del grupo de cuarto grado, enfocado en las culturas mexicanas. Pero que se decidió ampliar la propuesta para involucrar a toda la comunidad escolar. Por tal motivo, el festival integró a estudiantes, docentes y padres de familia, con el propósito de fortalecer sus raíces culturales y reconocer la diversidad del país.

Durante el evento hubo oratoria y bailes folclóricos de 10 estados de la República Mexicana, realizados por alumnos que forman parte del club de danza de la institución, buscando que padres de familia y alumnos observaran esa amalgama de vestuarios, de ritmos, y de todo lo que implica la cultura mexicana.

“Además de las presentaciones artísticas, la comunidad educativa visitó una exposición cultural organizada en módulos representativos de cada estado. En ellos se mostraron elementos como gastronomía, vestimentas, esculturas, fotografías y símbolos de identidad regional. Aquí lo que quiero rescatar es lo siguiente: participaron niños, niñas, madres, padres de familia, maestras, maestros, toda la comunidad nos unimos en torno a esta actividad”, concluyó.

