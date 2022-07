Volpi le desea un mal partido a Camilo Vargas para duelo del domingo

En el juego que sostendrán este domingo, el Toluca y Atlas en el Estadio Nemesio Diez destacará el duelo de porteros por la calidad del brasileño Tiago Volpi y el colombiano Camilo Vargas. Pero el arquero de los Diablos Tiago Volpi confía en poder repetir una gran actuación y que el triunfo sea para los escarlatas.

«He seguido mucho a Camilo (Vargas), es un tipo que ha tenido mucho éxito, es un grandísimo portero, ha demostrado su calidad y ojalá que no le toque un día tan bueno y podamos nosotros salir con una gran victoria el domingo», dijo el cancerbero brasileño.

Atlas por su parte reporta diversas bajas al ataque, como la de Mauro Manotas, Julio Furch y Julián Quiñones, pero Toluca sigue viendo a los rojinegros como un rival peligroso, por lo que ha tomado sus precauciones para lograr el objetivo y quedarse con los tres puntos en el debut en casa, dijo el arquero.

«Es un equipo que trae algunas bajas, pero al final es el bicampeón de México, es un equipo de mucha calidad, entonces pienso que quien juegue del otro lado hay que respetarlo y hay que llevar el partido de la misma manera, como si fueran los 11 mejores que tuviera el Atlas». Respecto a la presentación en su regreso al futbol mexicano, con un penal atajado y el triunfo del equipo de Necaxa en Aguascalientes, el brasileño señaló: «Me sentí muy bien, creo que una felicidad muy grande poder volver a México con un triunfo fuera de casa, poder atajar un penal que para nosotros como porteros es un gran momento y me siento bien, cada día que pasa me siento más adaptado al club, a la ciudad, contento y con muchas ganas de seguir trabajando y seguir creciendo junto con el equipo».

Volpi consideró que la confianza que ha transmitido el técnico Ignacio Ambriz también ha sido factor para que pueda mostrarse en su regreso a México, por lo que espera seguir por este camino, para marcar historia con los Diablos. «Yo había trabajado con Nacho en Querétaro y siempre mantuvimos una cierta amistad, un cariño y un respeto el uno por el otro. Cuando se me dio la oportunidad de venir al Toluca me dio mucho gusto que estuviera Nacho, porque es un entrenador que conozco, conozco sus capacidades y al final me respaldó. Cada día que pasa vamos a tratar de seguir trabajando para ir ganando más confianza, más respeto de la gente, porque tenemos un compromiso muy grande con la institución de volver a poner el nombre del Toluca en lo más alto», comentó.