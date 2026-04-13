Los Diablos Rojos de Toluca se ven igualados 1-1 por San Luis

TOLUCA (AP) — El brasileño Joao Pedro cobró a la perfección un penal durante el tiempo de descuento, con el que San Luis empató 1-1 al Toluca el domingo, y así a los escarlatas se les escapó la oportunidad de ascender al subliderato del torneo Clausura de la Liga MX.

El uruguayo Franco Rossi puso adelante a los Diablos Rojos a los 72 minutos, gracias a un remate bombeado en el área, con el que se estrenó como goleador con el Toluca.

Joao Pedro convirtió su 12da diana del curso durante el séptimo minuto del descuento, con una pena máxima que el árbitro Adonaí González señaló tras una falta de Mauricio Isaís sobre David Rodríguez.

La igualada deja al bicampeón Toluca en la 5ta posición con 27 unidades; a cuatro del líder Chivas. San Luis se ubica en el 14to sitio con 15 puntos.

Joao Pedro empató en el liderato de goleo a Armando “La Hormiga” González, joven ariete de Chivas, que se quedó con 12 dianas luego de que el sábado se fue en blanco en la derrota de su equipo 4-1 ante Tigres.

El estratega argentino Antonio Mohamed dispuso de varias rotaciones en los Diablos Rojos, pensando en el duelo ante el Galaxy en Los Ángeles, en la vuelta de su serie de cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf el miércoles, la cual dominan los escarlatas 4-2.

Pese a las ausencias de jugadores clave, como el ariete portugués Paulinho, los escarlatas dominaron en posesión y oportunidades de gol con hasta 10 disparos a puerta. Rossi celebró su primer tanto en el fútbol mexicano hasta el séptimo partido en el que vio minutos.

Pero San Luis se encontró con el punto gracias al único tiro entre los tres postes que realizó durante la noche con la magistral ejecución de su goleador brasileño.

Pumas se impone a Mazatlán en casa

El paraguayo Robert Morales y el brasileño Juninho marcaron en los primeros 15 minutos para liderar la victoria de local de Pumas 3-1 sobre Mazatlán.

Morales abrió el marcador a los cinco minutos, después de recibir un pase filtrado de Nathan Silva que llevó el balón hasta el área para vencer al arquero Ricardo Rodríguez.

Juninho amplió la ventaja a los 15 minutos, luego de rematar a segundo poste un centro de tiro de esquina que alcanzó a ser desviado con la cabeza por Silva.

Josue Ovalle recortó por los visitantes al 36, después de conducir a campo abierto desde el costado izquierdo y llegar al área donde sacó un potente disparo que venció al arquero costarricense Keylor Navas.

Guillermo Martínez selló la victoria universitaria al 68, gracias a una definición de media vuelta dentro del área.

Pumas quedó en la 4ta posición del campeonato con 27 puntos, luego de hilvanar cinco jornadas sin derrota (tres triunfos y dos empates).

Mazatlán —que está disputando su última campaña en esa sede antes de convertirse en el Atlante y jugar en la Ciudad de México— está en la 17ma posición con 11 unidades.

El entrenador de Mazatlán Sergio Bueno fue expulsado después de reclamar al mediotiempo a la árbitra Katia Itzel García que haya dado el silbatazo final justo cuando su equipo llevaba una ofensiva con peligro hacia el área felina.

Clasificación

Con la conclusión de la 14ta jornada, Chivas lidera con 31 puntos; Cruz Azul y Pachuca tienen 28; Pumas y Toluca 27; Tigres 20; América, Atlas y León 19; Tijuana 18; Ciudad Juárez y Necaxa 16; Monterrey, San Luis y Querétaro 15; Puebla 13; Mazatlán 11 y Santos nueve.

Próxima jornada

La 15ta jornada comenzará el viernes 17 de abril con los partidos San Luis vs. Pumas, Mazatlán vs. Querétaro y Necaxa vs. Tigres; continuará el sábado 18 de abril con Cruz Azul vs. Tijuana, Monterrey vs. Pachuca, Chivas vs. Puebla, León vs. Ciudad Juárez y América vs. Toluca; la fecha concluirá el domingo 19 de abril con el duelo Santos vs. Atlas.