Vive Nuevo Laredo una fiesta de arte y cultura con la inauguración del espacio cultural y artístico del Parque Viveros

Lo que antes fue una bodega de mobiliario inservible, hoy se transformó en un auditorio al aire libre con pasto sintético y áreas para picnic

Durante la jornada, las familias cantaron, bailaron y convivieron con la presidenta municipal en un día de campo muy especial. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Música, folclor, teatro, narraciones, baile y sonrisas se mezclaron en una tarde mágica que quedará en la memoria de cientos de familias neolaredenses. Así se vivió la inauguración oficial del renovado Espacio Cultural y Artístico del Parque Viveros, encabezada por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Lo que antes fue una bodega de mobiliario inservible, hoy se transformó en un auditorio al aire libre con pasto sintético, áreas para picnic y un ambiente pensado para el disfrute de todas las edades.

Desde temprana hora, familias enteras llegaron con mantas, sillas y canastas para acampar y ser testigos de un espectáculo protagonizado por talentosos artistas locales de todas las generaciones.

“Este espacio es de ustedes y para ustedes; lo renovamos con el compromiso de brindarles lugares dignos, donde puedan reunirse, convivir y disfrutar de la cultura y el arte. Les pido que lo cuidemos juntos, porque es patrimonio de nuestra comunidad”, expresó la alcaldesa.

Acompañada de la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, el diputado federal, Carlos Canturosas, síndicos y regidores, la alcaldesa refrendó su compromiso de continuar transformando los espacios públicos de la ciudad.

Durante la jornada, las familias cantaron, bailaron y convivieron con la presidenta municipal en un día de campo muy especial. Los niños fueron protagonistas al participar en actividades como pintacaritas, mesas de dibujo, y divertidas interacciones con animales del Zoológico de la ciudad. Además, el Sistema DIF sumó atractivos para los más pequeños y, como toque final, los tradicionales antojitos del Parque Viveros pusieron sabor a la tarde.

Los asistentes se mostraron fascinados con este nuevo espacio, que promete convertirse en un punto de encuentro para fomentar el arte y la cultura en Nuevo Laredo, ofreciendo espectáculos, talleres y eventos que fortalecen la convivencia familiar y el sentido de comunidad.