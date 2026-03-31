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Vive la Semana Santa en Tamaulipas: Turismo

Refréscate, pasea o contempla alguno de sus 31 ríos, siete presas y cinco lagunas principales que dan vida a más de 20 balnearios

El estado cuenta con 31 ríos, siete presas y cinco lagunas principales que dan vida a más de 20 balnearios de aguas cristalinas, ideales para chapuzones, ecoturismo y momentos inolvidables. [agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Descubre sus balnearios naturales, ríos de aguas cristalinas, lagunas y presas impresionantes, ideales para disfrutar en familia o con amigos, en Tamaulipas, la naturaleza se combina con diversión, cultura y una gastronomía que conquista el paladar, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo del estado.

Señaló que Tamaulipas es un paraíso que enamora, y los datos oficiales revelan que el estado cuenta con 31 ríos, siete presas y cinco lagunas principales que dan vida a más de 20 balnearios de aguas cristalinas, ideales para chapuzones, ecoturismo y momentos inolvidables.

Refirió que el gobernador Américo Villarreal Anaya invierte en infraestructura para mejorar accesos a los destinos turísticos y realiza gestiones para mejorar la conectividad y mucho más para generar prosperidad

“Se han destinado más de 349 millones de pesos a la ejecución de 46 obras que incluyen la rehabilitación de playas, la construcción y mejora de paradores turísticos, centros culturales y atractivos regionales” dijo.

En Tamaulipas hay de todo para disfrutar, desde las vibrantes playas La Pesca, en Soto la Marina, y Miramar en Ciudad Madero, donde la suave arena y el mar tranquilo crean un paraíso perfecto para relajarte, pescar o simplemente contemplar amaneceres y atardeceres mágicos.

Además, -dijo- te puedes refrescar en balnearios como La Aguja, a orillas del río Guayalejo, con sus aguas frescas y entorno natural perfecto para un día de chapuzones y picnic.

Así como las presas, Marte R. Gómez entre otras bellezas más, donde además se puede disfrutar de la pesca, torneos y mucho más, con lo que Tamaulipas seguro te enamora, concluyó el titular de Turismo en el estado.

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