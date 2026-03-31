Presenta INE Tamaulipas Plataforma de Conteos Censales y Sistema de Estadística de las Elecciones

El foro fue retransmitido en las Juntas Distritales Ejecutivas de la entidad, a donde asistieron diversas autoridades, ex consejerías electorales, representaciones de partidos políticos y público interesado en la materia. [Agencias]

El foro fue retransmitido en las Juntas Distritales Ejecutivas de la entidad, a donde asistieron diversas autoridades, ex consejerías electorales, representaciones de partidos políticos y público interesado en la materia. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, en cumplimiento al principio rector de máxima publicidad, llevó a cabo el foro estatal, donde presentó: la Plataforma de los Conteos Censales de Participación Ciudadana (2009-2024) y el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE), evento celebrado en el Auditorio “Dr. Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y fue transmitido en las Juntas Distritales Ejecutivas de la entidad.

La Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana, permite analizar la evolución de la participación ciudadana en México a lo largo de seis elecciones federales, además de ser una herramienta para diseñar estrategias de promoción del voto y proyectos de participación ciudadana tanto dentro como fuera de los procesos electorales, así como acercar a la ciudadanía y a las personas tomadoras de decisiones los datos sobre la participación electoral generados por el INE e incentivar una mayor demanda de información y conocimiento sobre las condiciones de las elecciones en nuestro país.

Por su parte, el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) es el repositorio oficial que organiza y presenta los resultados definitivos de los procesos electorales federales y locales, que incluye información detallada sobre el Proceso Electoral 2023-2024 y ejercicios anteriores. El SICEE tiene como objetivo dar a conocer la estadística electoral por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción plurinominal con el propósito de otorgarle máxima publicidad y contribuir al fortalecimiento de la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática del país.

En la presentación de las plataformas, participaron como panelistas la Lcda. Krisna Judith Villado Mejía, Fiscal Especializada en Delitos Electorales en el Estado de Tamaulipas, el Dr. Edy Izaguirre Treviño, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la UAT, así como el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Tamaulipas.

En sus intervenciones manifestaron la relevancia de estas plataformas y cómo se pueden relacionar con el quehacer institucional, educativo y de investigación, y con ello fortalecer la vida democrática y la participación ciudadana de nuestra entidad.

Asimismo, se contó con la asistencia de autoridades electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas; Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; integrantes del Congreso del Estado, representantes del gobierno del estado; representación de los partidos políticos; integrantes de organizaciones de la sociedad civil; estudiantes; público interesado en la vida electoral y medios de comunicación, así como del funcionario de las Juntas Ejecutivas Local y Distritales en el estado.

Cabe señalar, que el foro fue retransmitido en las Juntas Distritales Ejecutivas de la entidad, a donde asistieron diversas autoridades, ex consejerías electorales, representaciones de partidos políticos y público interesado en la materia.