Visita Cristabell a los vecinos de Infonavit

NUEVO LAREDO, TAM.- La candidata del PRI a la presidencia Municipal, Cristabell Zamora Cabrera, recorrió el lado norte de la colonia Infonavit, donde tuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, quienes le reiteraron su apoyo y la recibieron en la puerta de sus hogares.

“Me tengo que hacer unos estudios y no me alcanza porque nos quitaron el Seguro Popular, no debieron quitarlo porque eso es para la gente pobre”, le dijo Dora Alicia Martínez, vecina del sector, quien solicitó ayuda a la candidata.

Además Cristabell fue testigo de que hay filtraciones de agua en el edificio Miér, las cuales ya tienen cinco años.

“Obviamente estamos haciendo el compromiso de trabajar por los edificios de la colonia, implementar un remozamiento en cuanto a las estructuras de estos edificios”, dijo la abanderada a la presidencia municipal por el tricolor.

Destacó que observó cómo hay personas mayores de edad que están viviendo en terceros o cuartos pisos, quienes batallan con los escalones, por lo que aseguró que ese rezago se tiene que abatir.

A esta caminata acompañaron a Cristabell, los candidatos a regidores Braulio Sepúlveda Martínez, el candidato a diputado local por el Distrito 02, Jesús Valdez Zermeño, y su suplente Néstor Vargas.