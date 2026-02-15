Vinícius Júnior anota 2 y Real Madrid sin Mbappé vence 4-1 a la Real Sociedad

El brasileño Vinícius Júnior, del Real Madrid, celebra tras anotar el cuarto gol de su equipo desde el punto penal durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Real Madrid y la Real Sociedad en Madrid, España, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

MADRID.- Vinícius Júnior anotó dos penales y un Real Madrid sin la superestrella Kylian Mbappé se colocó líder de La Liga el sábado con una victoria 4-1 sobre Real Sociedad.

Mbappé observó desde el banquillo de suplentes después de perderse algunas sesiones de entrenamiento del equipo durante la semana por molestias en la rodilla izquierda. El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo el viernes que podía jugar, pero evidentemente no quiso apresurar a su goleador estrella.

Tampoco lo necesitó.

Mbappé y Jude Bellingham, fuera por una lesión en el tendón de la corva, vieron cómo el Madrid ofreció una actuación colectiva segura para poner fin a la racha de 10 partidos invicto de los visitantes en todas las competiciones y colocarse dos puntos por delante de Barcelona antes de que el campeón defensor visite Girona el lunes.

Quizás la cena de equipo del martes en un restaurante elegante pagada por Mbappé y Vinícius ayudó a concentrar a los jugadores antes de enfrentar a Benfica en los playoffs de la Liga de Campeones la próxima semana.

Gonzalo García abrió el marcador con un ligero toque al centro de Trent Alexander-Arnold en el quinto minuto. Sin embargo, iba a ser un partido en gran medida frustrante para el joven atacante, que no supo aprovechar otras buenas oportunidades.

Dean Huijsen concedió un penal por derribar a Yangel Herrera, y Mikel Oyarzabal igualó debidamente desde el punto penal con un disparo fuerte, alto y centrado en el 21.

El árbitro Francisco José Hernández Maeso señaló otro penal en el otro extremo cuatro minutos después cuando Jon Aramburu atrapó el tobillo de Vinícius, derribándolo. El brasileño se sacudió para anotar desde el punto penal en el 25.

El capitán del Madrid, Fede Valverde, anotó agradecido el tercero en el 31 después de que le dejaran demasiado espacio al borde del área. Fue el primer gol de Valverde en la temporada.

Gonzalo debió haber anotado de nuevo antes del descanso cuando Valverde lo habilitó para lo que parecía un simple empujón, pero Vinícius puso el 4-1 con su segundo penal después del descanso, señalado después de que Aramburu fuera nuevamente sancionado por derribarlo.

Dani Carvajal hizo su esperado regreso alrededor de la hora de juego cuando reemplazó a Alexander-Arnold para su primera aparición en la liga desde la derrota 2-1 del Madrid ante Barcelona en octubre. Según se informó, Carvajal estaba descontento de que el jugador de Castilla de 21 años David Jiménez jugara de lateral derecho en Valencia el fin de semana pasado.

Iglesias lleva a Celta a triunfo

Borja Iglesias anotó en el tiempo de descuento el sábado, después de que otro gol aparentemente válido le fuera anulado mediante el VAR, para rescatar un empate 2-2 de Celta Vigo en casa de Espanyol.

Iglesias contrariado negó con la cabeza y sonrió después de que le invalidaran un gol al minuto 77, cuando una larga revisión determinó que había habido una infracción por fuera de juego.

Su frustración aumentó cuando Ramón Terrats retrasó el balón para que el también suplente Tyrhys Dolan marcara lo que creyó que era el gol de la victoria para Espanyol en el minuto 86.

Pero Iglesias igualó en el tercer minuto del tiempo de descuento, cuando Pablo Durán lo habilitó con el talón tras una buena carrera de Sergio Carreira.

El delantero de Celta Ferrán Jutglà rompió el empate en el 38 tras recibir una asistencia del lateral derecho Javi Rueda, y el guardameta de Espanyol Marko Dmitrovic realizó una atajada espectacular para frustrar a Carreira después del descanso.

El entrenador de Espanyol, Manolo González, hizo una triple sustitución para reacomodar al equipo local, y le dio resultado cuando el suplente Kike García empató con un remate brillante pegado al poste.

Terrats y Dolan creyeron haber construido una remontada memorable, pero Iglesias tuvo la última palabra.

Espanyol se mantuvo sexto y Celta, un punto por detrás, en séptimo.

También el sábado, Getafe aguantó para dar la sorpresa ante el Villarreal visitante 2-1, y el Sevilla con 10 hombres empató con Alaves 1-1 en un duelo entre dos equipos en apuros.

El mediocampista del Sevilla Juanlu fue expulsado en el minuto 16 con su segunda tarjeta amarilla por una dura entrada.

El entrenador del Sevilla , Matías Almeyda , también fue expulsado , al final , y arremetió contra el árbitro antes de que pudieran persuadirlo de irse.