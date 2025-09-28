Viktor Hovland se retira por lesión de cuello en la Copa Ryder

El noruego no pudo disputar su partido individual ante Harris English; el duelo se declaró empate automático, dando a Europa una ventaja de 12-5 rumbo a la victoria

Viktor Hovland del equipo de Europa saluda tras su putt en el segundo hoyo en el campo de Bethpage Black durante la Copa Ryder el sábado 27 de septiembre de 2025. (AP Foto/Seth Wenig)

Viktor Hovland del equipo de Europa saluda tras su putt en el segundo hoyo en el campo de Bethpage Black durante la Copa Ryder el sábado 27 de septiembre de 2025. (AP Foto/Seth Wenig)

FARMINDALE, Nueva York.- Viktor Hovland se retiró de su partido individual el domingo en la Copa Ryder debido a una lesión en el cuello, lo que también significó que Harris English terminó su semana antes de lo previsto.

English y Hovland estaban programados para enfrentarse en el último partido. Hovland se sometió a una resonancia magnética el sábado por la noche que reveló una protuberancia en un disco de su cuello. Según el acuerdo de capitanes, eso se considerará un empate.

La ventaja de Europa aumentó a 12-5 antes de que siquiera comenzaran a jugar y necesita ganar dos partidos para retener la copa y 14 1/2 puntos para la victoria total.

La Copa Ryder requiere que cada capitán coloque el nombre de un jugador en un sobre sellado el sábado por la noche para ser reservado en caso de una lesión en el otro equipo. El capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, eligió a English.

“Es difícil”, admitió Bradley. “Es una regla extraña, pero tenemos que irnos con lo que dice la regla. Lo tomó bien. Estoy orgulloso de él”.

Es la cuarta ocasión que el sobre ha tenido que ser utilizado desde que se convirtió en parte del acuerdo de capitanes en 1979, la última vez que se utilizó fue en 1993 cuando Lanny Wadkins se autonombró después de que Sam Torrance sufrió un dedo séptico.

English, subcampeón en dos majors este año, fue uno de los seis estadounidenses que se clasificaron para el equipo. Perdió ambos partidos de foursomes en Bethpage Black jugando con Collin Morikawa, ambas veces contra Rory McIlroy y Tommy Fleetwood.

Hovland protagonizó uno de los momentos clave para Europa en una semana llena de ellos, con un putt para par de 12 pies en el hoyo 17 y con lo que el equipo se mantuvo uno arriba para superar a Scottie Scheffler y Russell Henley y ganar los foursomes el sábado por la noche.

El capitán de Europa, Luke Donald, dijo que Hovland sintió dolor durante el partido del sábado por la mañana, y luego se sintió peor al golpear drivers en el campo de prácticas. Hovland fue reemplazado en la alineación del sábado por la tarde y se le realizó una resonancia magnética, que mostró la recurrencia del problema del disco que lo dejó fuera de juego en junio.

Europa dijo en un comunicado que Hovland se despertó el domingo sin poder mover el cuello. Intentó calentar, pero finalmente informó a Donald que no podía jugar.

“No hay nada que me gustaría más que estar ahí representando al Equipo Europa y tratando de ayudarlos a ganar la Ryder Cup hoy”, dijo Hovland en un comunicado. “No poder hacerlo es bastante desgarrador. Apoyaré a mi equipo con todas mis fuerzas y los animaré”.

El sobre, una de las tareas más difíciles para un capitán, ha sido parte del acuerdo de la Copa Ryder desde 1979.