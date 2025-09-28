Arranca el Día de Medios con incógnitas sobre LeBron, Tatum y Wembanyama

La NBA inicia su pretemporada con 25 equipos frente a los micrófonos; LeBron James, lesiones clave y el regreso de Victor Wembanyama centran la atención del mediático arranque

El entrenador JJ Redick y LeBron James de los Lakers de Los Ángeles durante un juego contra los Warriors de Golden State, el 3 de abril de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)

CIUDAD DE MÉXICO.- La NBA ha vuelto.

El Día de los Medios —cuando l os equipos de la NBA se ponen sus uniformes, posan para fotos y responden preguntas de los reporteros en la víspera de sus primeros entrenamientos de la temporada— será el lunes para 25 de los 30 equipos de la liga. (Brooklyn, Nueva York, Nueva Orleans, Phoenix y Filadelfia ya lo hicieron la semana pasada al tener que adelantar sus campamentos temprano para prepararse para los partidos de pretemporada en el extranjero).

Algunas de las historias a seguir el lunes:

¿Dará LeBron alguna pista?

LeBron James, el astro de los Lakers de Los Ángeles, romperá el récord de Vince Carter al disputar su 23ra temporada en la NBA, una marca de longevidad que probablemente no será alcanzada pronto, aunque cabe destacar que Chris Paul de los Clippers de Los Ángeles entra a su 21ra temporada y Kyle Lowry de Filadelfia emprende su 20ma campaña.

¿Es este el final para James?

Se le hará la pregunta de alguna forma el lunes, y lo que sea que diga —sí, no o de otra manera— será una gran noticia. No tiene contrato para la próxima temporada, y probablemente habrá especulaciones en algunos momentos de esta temporada sobre si terminará este año con los Lakers o si pedirá ser traspasado a otro equipo.

Es difícil imaginar que James —quien no ha dado indicios de que quiera una temporada en modo “gira de despedida”— se comprometa a un plan definitivo para su futuro.

Y recuerden, no es como si no le quedara nada en el tanque a James (cumplirá 41 años el 30 de diciembre). Sigue siendo un jugador de élite con números que desafían la lógica para un hombre de su edad. Promedió 24,7 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias la temporada pasada. Nadie mayor de 32 años, aparte de James, ha hecho eso en la historia de la NBA.

La situación de Kawhi

¿Qué dirá Kawhi Leonard? Probablemente no mucho, pero esto ciertamente hará ruido.

La estrella de los Clippers —junto con su equipo y el propietario del equipo, Steve Ballmer— están siendo investigados por la NBA sobre si se eludieron las reglas del tope salarial cuando Leonard pactó un acuerdo de patrocinio con un antiguo patrocinador del equipo.

La NBA ha dicho que no se apresurará a emitir un juicio en su investigación del asunto y ha contratado a un abogado externo para resolverlo todo. La NBA abrió su investigación a principios de este mes sobre si un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Leonard y Aspiration Fund Adviser, LLC —una empresa que se declaró en bancarrota a principios de este año— violó las reglas de la liga, tras un informe del periodista Pablo Torre.

Los Clippers han negado rotundamente que se hayan violado las reglas y colaboran con la investigación de la liga.

¿Regresa Jayson Tatum?

Las lesiones son una gran historia al comenzar esta temporada. Los Pacers, campeones de la Conferencia Este, estarán sin Tyrese Haliburton durante toda esta temporada después de que se rompiera el tendón de Aquiles en el Juego 7 de las Finales de la NBA. Portland tiene de vuelta a Damian Lillard pero no está seguro de cuándo podrá jugar después de su propia rotura del Aquiles. Dallas está esperando ver cuándo estará listo para el regreso de Kyrie Irving por la misma lesión.

Y luego está Jayson Tatum, quien se rompió el tendón de Aquiles durante los playoffs de la temporada pasada.

Pero la estrella de Boston ha estado dejando pistas en los últimos días de que podría no ser prudente descartarlo para la temporada.

“Solo quiero que todos sepan que aprecio el amor y el apoyo”, dijo Tatum en un video de YouTube que publicó durante el fin de semana, uno que incluía fragmentos de él pasando por lo que dijo fue su tercer entrenamiento en la cancha desde la cirugía. “Ha sido un largo viaje, pero estoy trabajando duro para volver, para estar saludable por el amor al juego obviamente y luego por los fanáticos que me apoyan y al equipo”.

¿Qué harán los campeones?

Oklahoma City conquistó el título de la NBA la temporada pasada y mantuvo intacto a su elenco par esta temporada, incluyendo a Shai Gilgeous-Alexander —el actual campeón de anotación, MVP y MVP de las Finales de la NBA.

BetMGM Sportsbook dice que los Thunder son los grandes favoritos (+250) para ganar el título de 2026 también. El gran problema para los Thunder en este momento podría ser la condición de Jalen Williams tras operarse la cirugía de muñeca en la temporada baja y si estará listo para el inicio de la campaña.

“Cada equipo en la liga tiene algo frente a ellos que es dar el paso hacia la siguiente etapa de su crecimiento y desarrollo. El siguiente paso frente a nosotros, para convertirnos en un gran equipo nuevamente, es la disciplina y la humildad para pasar la página”, comentó el gerente general de los Thunder, Sam Presti.

El regreso de Wemby

Se espera que Victor Wembanyama esté completamente listo para comenzar la temporada regular con San Antonio, después de que su temporada 2024-25 se viera interrumpida en febrero por una trombosis venosa en un hombro.

Wembanyama ha tenido una temporada baja muy interesante: fue a un templo en China en junio para estudiar junto a monjes, jugó al fútbol con niños durante varias paradas de vacaciones y recientemente pidió a los fanáticos de los Spurs que se inscribieran en una nueva sección de seguidores que imitará cómo los fanáticos en los partidos de fútbol y baloncesto europeos tienden a actuar.

Será la primera vez en tres décadas que los Spurs acuden al Día de los Medios con alguien que no sea Gregg Popovich como su entrenador en jefe. Mitch Johnson —quien dirigió los últimos 77 juegos la temporada pasada después de que el ahora retirado Popovich sufriera un derrame cerebral— fue confirmado como el entrenador de pleno derecho de San Antonio al abrir la temporada.