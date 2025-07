Vikings acuerda extensión de contrato por 3 años con el safety Josh Metellus, según fuente AP

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Vikings de Minnesota y el versátil safety Josh Metellus acordaron el sábado una extensión de contrato por tres años y 36 millones de dólares, según informó una persona familiarizada con los detalles del acuerdo.

Metellus, seleccionado en la sexta ronda del draft de 2020, ha sido una pieza clave de la defensa del coordinador Brian Flores, siendo titular en 27 juegos en las últimas dos temporadas, jugando en múltiples posiciones.

Los Vikings anunciaron la extensión para Metellus, pero no proporcionaron los términos financieros. La persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados, dijo que el contrato incluye 25 millones de dólares garantizados.

Metellus estaba entrando en el último año de su acuerdo actual y con esta extensión seguirá con los Vikings hasta 2028.

“¡Minnesota, estoy aquí, bebé!”, dijo un sonriente Metellus en la conferencia de prensa para anunciar el acuerdo. “Me encanta estar aquí… Este lugar es mi hogar”.

Metellus, de 27 años, tiene cuatro intercepciones en su carrera, cinco balones sueltos forzados, dos 1/2 capturas y casi 300 tacleadas combinadas en cinco temporadas en la NFL.

“Josh, desde que llegó aquí, se ha convertido en un jugador fundamental para nosotros”, dijo el gerente general Kwesi Adofo-Mensah. “Él encarna la perseverancia y la ética de trabajo que valoramos en este equipo”.

Metellus jugó principalmente en equipos especiales durante sus dos primeras temporadas, pero vio un papel incrementado en la defensa después de que Kevin O’Connell asumiera como entrenador en jefe de los Vikings en 2022. Flores hizo de Metellus un contribuyente clave en la defensa cuando se unió al personal de O’Connell en 2023, con O’Connell diciendo que Metellus se alineó en siete posiciones diferentes la temporada pasada.

“No me gusta entrar en las posiciones”, dijo Metellus. “Solo creo que soy un muy buen jugador de fútbol americano”.

Metellus también ha sido capitán del equipo de los Vikings.

“Una parte tan vital de nuestro éxito dentro y fuera del campo”, dijo O’Connell. “Es difícil imaginar que puedan hacerlo mejor como jugador y persona que Josh Metellus. Lo que significa para mí, personalmente, nuestra amistad, nuestro vínculo que hemos formado, estoy absolutamente emocionado por Josh, su familia y los fanáticos de los Vikings que podrán verlo durante años en un rol que se ha vuelto realmente especial para él y cómo lo ha abordado y nos ha ayudado a convertirnos en lo que somos defensivamente”.