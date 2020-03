(Videos) Animales invaden las calles al no ver humanos cerca

CIUDAD DE MÉXICO.- En muchos países se ha impuesto una severa cuarentena para detener el contagio masivo del coronavirus. Como resultado, las calles se han vaciado en cuestión de días, algo que ha sido aprovechado por los animales para invadir el entorno urbano.

La naturaleza recuperando lo suyo… venados, caballos y hasta monos se han dirigido a las calles en busca de comida o simplemente por curiosidad. Sin los humanos estorbando, los animales se divierten y exploran.

Para que te quedes con el ojo cuadrado, aquí te presentamos 5 casos de animales que invadieron las calles tras la cuarentena por Covid-19.

1. Los venados en Nara Park, Japón

En Nara Park, atracción ubicada en Nara, Japón, los visitantes suelen alimentar a los venados con galletas especiales que se venden en este lugar. Ante la baja afluencia del parque en estos días, los venados han salido a las calles en busca de bocadillos.

2. Los monos de Lopburi, Tailandia

En la ciudad histórica de Lopburi, Tailandia, los turistas suelen dejar ofrendas para los monos e incluso se llevan a cabo festividades especiales donde se crea un buffet para estos animales. Ahora que las calles están desiertas, cientos de monos han atacado las plazas en busca de comida.

3. Animales de granja en Italia

Italia, uno de los países más afectados por el brote de coronavirus, se ha convertido en una nación fantasma, con las calles vacías. Muchos vecinos han captado animales como jabalís salvajes, caballos y ovejas vagando por los vecindarios.

4. Elefantes en China

En la provincia de Yunnan, China, una manada de 14 elefantes invadió una aldea en busca de alimento. Aunque en redes sociales se dijo que los animales habían bebido una reserva de alcohol, las autoridades aclararon que los animales solo causaron destrozos en las casas y cultivos.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. 😂 pic.twitter.com/ykTCCLLCJu

— Corono she better don’t (@Spilling_The_T) March 18, 2020