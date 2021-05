Víctor “El Güero” Vergara lleva sus propuestas hasta Granjas Regina

NUEVO LAREDO, TAM.- Víctor “El Güero” Vergara candidato independiente a la presidencia municipal, llegó hasta la colonia Granjas Regina para llevarles sus propuestas y su interés en mejorar todas las colonias, hasta las más alejadas, con alumbrado, áreas verdes, parque, consultorios y becas para todos los estudiantes, felicitó a las madres en su día, y reconoció que las madres de familia son un pilar importante en el desarrollo de una sociedad sana.

“Tenemos una plataforma de gobierno que impulsa a niñas, niños y jóvenes a estudiar, me he topado con jóvenes que han truncado sus estudios, que no cuentan con recursos”, expuso el candidato.

Por su parte la candidata a regidora Frances Quiñones que siempre está presente en los recorridos, agradeció a los vecinos de Granjas Regina por escuchar las propuestas del candidato independiente.

“Si nos dan su confianza con su voto estaremos visitando hasta las colonias más alejadas, para atender las necesidades desde las colonias” afirmó Quiñones.

El candidato independiente Víctor “El Güero” Vergara culminó su recorrido en la Plaza de la Mujer, saludando a los comerciantes y visitantes.