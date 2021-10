Verifica la Coepris cumplan negocios medidas sanitarias

NUEVO LAREDO, TAM.- Para tratar de seguir conteniendo los contagios de Covid-19, personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), continúan visitando todo tipo de establecimientos para verificar que estén llevando a cabo las medidas de sanidad que les han marcado.

Adolfo Benavides Guerra, coordinador de la dependencia señaló que siguen apoyando la prevención de esta pandemia, ya que el virus continúa afectado a las personas, sin embargo, el estar reactivando la economía, no significa que el virus ya se acabó.

“La pandemia sigue, entonces ocupamos que la ciudadanía si no tienen nada a que salir se quede en casa, y quien salga que sea a algo esencial respetando la sana distancia y el uso del cubrebocas, es importante que las personas no bajen la guardia, durante estos últimos meses del año, porque puede haber un rebrote de la enfermedad si no se cumplen con las medidas sanitaria”, dijo.

Benavidez Guerra hizo un llamado urgente a la población para quedarse en casa el mayor tiempo posible y extremar las medidas preventivas durante los meses de mayor movimiento como son octubre, noviembre y diciembre.