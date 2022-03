Verde que te quiero…

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque el lila y el rosa serán dos grandes protagonistas de la temporada de sol, tampoco tenemos que olvidarnos de uno de los colores más alegres, divertidos y con buena vibra que existen.

Estamos hablando del verde, de ese que nos remite a los jardines, a las hojas de los árboles, al bosque y a algunas playas del mar Caribe, en las cuales sus reflejos color jade nos provocan tranquilidad y felicidad.

Así, no es de extrañar que las colecciones de esta primavera se llenen de todas las gamas de verde, del más intenso o bosque hasta el menta, y con gran predominancia del neón, ya que se trata de un tono que se encuentra asociado a pensamientos positivos y a los movimientos ecológicos que han avanzado desde hace ya algunos años.

’El color verde siempre ha estado presente en la historia del ser humano, ya que se le relaciona con la vida. Es un tono inspirador, brillante y fácil de combinar, que siempre ha acompañado al hombre en su evolución, simbolizando fertilidad y crecimiento, además de que en algunas sociedades representa la riqueza’, afirma la experta Araceli Motta.

Hay que recordar, por ejemplo, la célebre película de Alfonso Cuarón ’Grandes Esperanzas’, en donde Gwyneth Paltrow aparece siempre vestida en estos tonos inspirando a su desesperado enamorado Ethan Hawke.

Así, desde vestidos camiseros para el día o grandes trajes de noche con faldas de tafeta, el verde se coloca, por derecho propio, como una de las grandes opciones para vestirse en esta primavera, ya que, además, se relaciona con la sanación, la curación y, por supuesto, la frescura.

Ya la plataforma de tendencias Trendo Mexico vaticinaba que este año será uno en el cual el color quetzal, en honor a la bella ave en peligro de extinción, que antes poblaba el sur de México y Guatemala, sería uno de los tonos triunfadores de la temporada.

Respecto al cliché de que el verde no le va bien o no le gusta, en general, a los mexicanos, la experta responde: ’Creo que hoy esas reglas tan fijas del pasado no aplican porque hay tonos de verde que van muy bien con cualquier tipo de piel, desde las pálidas hasta las muy bronceadas, y, aunque es cierto que algunas variedades de verde pueden dar un toque amarillento en la cara, siempre pueden usarse en faldas o pantalones’, agrega Araceli.

Y también…

Se verá mucho tanto en las sombras para los ojos como en los barnices para uñas, así como vienen todo tipo de accesorios, como bolsos y joyería llamativa.