Vencen Raptors a Pacers con Ingram decisivo y arranque arrollador

Toronto dominó desde el primer cuarto y selló triunfo con triples finales ante Indiana local

Scottie Barnes, centro, de los Raptors de Toronto, dispara a la canasta entre Pascal Siakam, izquierda, y Tony Bradley, de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 14 de enero de 2026. (AP Foto/AJ Mast)

INDIANÁPOLIS.- Brandon Ingram anotó 30 puntos, incluidos dos triples clave al final, Scottie Barnes sumó 26 unidades y 13 asistencias, y los Raptors de Toronto aprovecharon un inicio rápido para derrotar 115-101 a los Pacers de Indiana la noche del miércoles.

Gradey Dick aportó 21 tantos y 11 rebotes desde el banquillo para los Raptors, quienes han ganado los tres encuentros con los Pacers.

Cuando Indiana se acercó al final para reducir la diferencia a 103-99 con 4:17 restantes, Ingram respondió con triples en posesiones consecutivas.

Los Raptors nunca estuvieron en desventaja. Encestaron 16 de 22 tiros, incluidos cuatro de cinco desde la línea de tres puntos, para tomar una ventaja de 39-18 después del primer cuarto. Los Pacers solo acertaron seis de 18 tiros.

Ingram encestó tres de sus primeros cuatro tiros, así como dos libres en el inicio del partido. Terminó con 12 de 23 desde el campo. Barnes anotó diez en el primer cuarto.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 26 puntos y diez rebotes.