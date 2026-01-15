Trump amenaza con usar militares para “poner fin” a protestas en Minneapolis

MINNEAPOLIS (AP) — El presidente Donald Trump amenazó el jueves con invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría desplegar tropas mientras continúan las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis.

Trump hizo la amenaza después de que un agente disparara a un hombre en la pierna en Minneapolis el miércoles tras ser atacado con una pala y un palo de escoba. El incidente aumentó aún más el miedo y la ira que se sienten en toda la ciudad una semana después de que un agente de inmigración matara a tiros a una mujer.