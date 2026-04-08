Vence Raptors de Toronto a Miami Heat y asegura lugar en play-in

Equipo canadiense se acerca a playoffs del Este, mientras Miami complica sus aspiraciones en cierre de temporada

Scottie Barnes de los Raptors de Toronto salta para clavar el balón frente al Heat de Miami el martes 7 de abril del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Scottie Barnes de los Raptors de Toronto salta para clavar el balón frente al Heat de Miami el martes 7 de abril del 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

TORONTO.- Scottie Barnes anotó 25 puntos, Brandon Ingram terminó con 23 y los Raptors de Toronto vencieron a Miami el martes por 121-95, un resultado que aseguró que el Heat dispute el mini-torneo por cuarta temporada consecutiva.

Jakob Poeltl anotó 17 unidades por los Raptors (44-35), que se colocaron a un juego del Atlanta —que no tuvo actividad— por el puesto número 5 en la lucha por los playoffs de la Conferencia Este. Toronto busca su primera aparición en los playoffs desde 2022 y lidera a Filadelfia (43-36) por un juego en la carrera por el sexto y último boleto garantizado en el Este.

RJ Barrett anotó 16 y Jamal Shead repartió 11 asistencias desde la banca por Toronto.

Una racha de 19-2 de los Raptors en la primera mitad convirtió un déficit de dos puntos en una ventaja de 13, y Toronto mantuvo una diferencia de dos dígitos prácticamente durante todo el resto del partido.

Andrew Wiggins anotó 24 puntos por Miami (41-38), que probablemente necesita ganar sus últimos tres partidos para tener alguna posibilidad realista de evitar el décimo puesto de cara al torneo de play-in por segundo año consecutivo.