Ven terrorismo fiscal en registro de jóvenes ante SAT

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados del PRI acusaron que la propuesta de que los jóvenes se registren ante el SAT a partir de la mayoría de edad es un acto de terrorismo fiscal.

El diputado Hiram Hernández indicó que la modificación al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación propuesta como parte de la miscelánea fiscal para 2022, establece la obligación de que las personas mayores de 18 años de edad cuenten con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que convierte a este sistema en un padrón poblacional, a pesar de que para ello existe la CURP.

Hernández señaló que, de acuerdo con la reforma, a los jóvenes que incumplan esta medida se les podría imponer una multa de entre tres mil 800 y 11 mil 600 pesos, aunque el propio ordenamiento no prevé la obligatoriedad de que los jóvenes puedan pagar impuestos.

Recordó que expertos fiscales han señalado que esta propuesta en realidad tiene otro objetivo, ya que abre la puerta a la posibilidad de que el SAT pueda rastrear las actividades de los jóvenes, además de que incrementa la burocracia, porque tendrían que explicar ante dicha instancia de dónde proceden los ingresos que puedan tener en sus cuentas bancarias.

«Nos preocupa fuertemente que este sea un acto de terrorismo fiscal que cometa el SAT en contra de los jóvenes al cumplir la mayoría de edad», sostuvo.

El diputado Ildefonso Guajardo afirmó que esta medida convierte al registro de contribuyentes en un registro poblacional de mayores de edad.

Además, alertó, impactaría también en temas como las transferencias entre cónyuges y en donde alguno de ellos no forma parte del padrón de contribuyentes.

«Para el caso específico de mayores de 18 años no sólo tendría impacto en cuanto a estudiantes que reciben transferencias que de alguna manera están explicadas en las cuentas de sus padres, sino que generaría impactos en el tema de parejas donde hay transferencias entre cónyuges y en donde no necesariamente la esposa forma parte del padrón de contribuyentes», dijo.

La diputada Blanca Alcalá cuestionó que el Gobierno federal plantee un nuevo régimen de confianza, pero que este no sea aplicado a los jóvenes, a quienes en cambio obliga a incorporarse al régimen tributario cuando no son contribuyentes.

«Si hoy a los contribuyentes se les está brindando esta oportunidad del nuevo régimen de confianza, la pregunta sería ¿por qué a los jóvenes no se les tiene confianza? La primera obligación de los mexicanos cuando se convierten en ciudadanos es, precisamente, obtener su credencial de elector. Me parece que este tema de ciudadanía tendríamos que orientarlo a través de otros temas y no necesariamente incorporarlos a un régimen de contribuyentes cuando no lo son», indicó.

En su turno, el coordinador parlamentario, Rubén Moreira, apuró a la Comisión de Hacienda a ponerse a trabajar este fin de semana, ya que hay una fecha prevista en la ley para que la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal pasen al Senado.

Indicó que no hay condiciones para que este viernes sea discutido el paquete económico en materia de ingreso por el Pleno, porque aún no hay dictamen y apenas ayer se llevó a cabo el parlamento abierto.

No obstante, dijo que si la Comisión logra enviar el dictamen a la Mesa Directiva este viernes podría discutirse por el Pleno el próximo lunes, como lo anunció el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez.

«Este viernes, no hay dictamen como para que se suba al Pleno, eso será la semana que entra. Ahora, también se tiene que poner a trabajar el fin de semana, porque si no, no les va a dar. Tenemos una fecha para que vaya al Senado y concluya el trámite de eso», expresó.