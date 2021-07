Ven riesgo de contagios masivos por regreso a aulas

Expertos consideran que no puede haber un retorno a las aulas si antes no hay planes que incluyan la vacunación de ese sector de la población. [Cortesía]

Expertos consideran que no puede haber un retorno a las aulas si antes no hay planes que incluyan la vacunación de ese sector de la población. [Cortesía]

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas en demografía, epidemiología y bioética alertaron del grave riesgo de contagios masivos entre menores de 18 años con el regreso a clases presenciales en agosto anunciado por autoridades mexicanas.

Estimaron que es un error del Mandatario justificar esta medida al decir que la pandemia afecta sólo a las personas mayores.

Consideraron que no puede haber un retorno a las aulas si antes no hay planes que incluyan la vacunación de ese sector de la población y que se establezcan no sólo las medidas sanitarias en las escuelas, también los escenarios y preparación ante el crecimiento de la pandemia que se registrará con esta medida.

El maestro en Demografía e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, expuso que en el tema del regreso a clases que está decretando el presidente López Obrador con el argumento de que no hay riesgos de contagio porque “está demostrado que la pandemia sólo afecta a las mayores”, es una decisión equivocada porque podría derivar en una ola de contagios y fallecimientos entre niñas, niños y adolescentes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que “ya tuvimos experiencia con esta tibia apertura de escuelas en el mes de junio, cuando en varias entidades se registraron contagios, no sólo entre los profesores, también entre los alumnos y padres de familia.

“Entonces, la meta debe ser cubrir al total de la población con vacunas antes de pensar en un regreso a clases en agosto”, dijo.

A nivel mundial, en Estados Unidos ya se aplica la vacuna de Pfizer a millones de personas entre 15 y 12 años, para prevenir contagios con el retorno a clases.

Naciones como España han fijado como objetivo vacunar a los menores antes del inicio del ciclo escolar; Francia ha comenzado ya a vacunar a los mayores de 12 años. Austria inmunizará a unos 340 mil niños de entre 12 y 15 años para finales de agosto, mientras que Italia aprobó a finales de mayo el uso de Pfizer en menores de entre 12 y 15 años, entre otros.

Primero, cobertura en vacunación

El demógrafo Hernández Bringas argumentó que “la meta de vacunación debe estar [enfocada en] dar cobertura a toda la población, particularmente si se piensa que los niños deben volver a clases presenciales.

“Creo que los menores han estado protegidos de alguna manera por su inasistencia a los planteles, pero me parece que cuando se regrese a clases de forma masiva habrá contagios importantes. Es un riesgo para ellos y sus familias, más ahora que ya se reconoció una tercera ola de contagios y que existen nuevas variantes, como la Delta”.

Indicó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), se han aplicado cerca de 52 millones de vacunas en México y que poco más de 21 millones de personas tienen la dosis completa, es decir, los que realmente están inmunizados, por lo cual, agregó, en números redondos e incluyendo a los menores de edad faltarían más 100 millones de mexicanos de inmunizar, si se habla de una población de 127 millones de personas en el país.

“Si esto es así, en números redondos, nos están faltando 100 millones de personas por vacunar. Si hacemos un cálculo conservador, con una cifra de 400 mil vacunados diariamente, pues nos vamos a tardar al menos 250 días para vacunar al total de la población”, estimó.

Por su parte, el epidemiólogo y catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM, Malaquías López Cervantes, mencionó que si bien se debe pensar en un regreso a las clases presenciales en México, ello no debe ocurrir por decreto ni tampoco en términos epidemiológicos se debe hacer la aseveración de que pasará en un determinado día, en el que ya todo estará bien para que los menores regresen a las aulas.

“Se deben fijar metas por entidades federativas y decir, por ejemplo: en dos semanas la epidemia debe tener este comportamiento, en tres semanas este otro, todo con criterios de protección, de identificación de contactos para evitar que se disperse el virus y lograr un ambiente propicio para abrir las escuelas sin mayores riesgos”, argumentó.

Antes del retorno a las aulas, agregó, se tienen que realizar los preparativos necesarios, como salones limpios, ventilados, con sana distancia, baños con agua.

“También hay que estar preparados en caso de que pueda seguir creciendo la epidemia, y ahí es donde yo veo el problema, porque sólo se dice que se van a reabrir las escuelas, pero no qué se hará ante el incremento de número de casos de Covid-19”.

López Cervantes, con maestría en Epidemiología por la Universidad de Yale, rechazó la aseveración de que los niños no se contagian de Covid-19.

“Los jóvenes y los niños tienen el mismo nivel de riesgo de contagio, lo que no tienen es el mismo nivel de afectación de los adultos o de los adultos mayores, a quienes les puede dar con facilidad neumonía o puede presentarse la muerte. Los jóvenes son mucho más resistentes. Aunque sí se presentan casos severos e incluso la muerte, es menos frecuente que entre los adultos”.

A su vez, Arnoldo Kraus, médico y miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética, consideró un error pretender que los niños y adolescentes vuelvan a clases presenciales en agosto, en medio de un repunte mundial del Covid-19 y las nuevas variables, debido a que este sector aún no cuenta con una vacuna que los proteja.

Precisó que en el país todavía no se inicia o no se tiene un plan para vacunar a este sector de la población, por lo que es inviable que los niños y adolescentes vuelvan a las aulas.

Dijo que el gobierno debe tomar en cuenta que, en lo que va de la pandemia, la población que más ha muerto y más se ha visto afectada en lo social y laboral es la que tiene algún nivel de pobreza, que también son, en mayor medida, los que van a regresar a las aulas.

“De acuerdo con estudios recientes, se tiene registro de que la población con algún nivel de pobreza son los más vulnerables, y por ello también es un grave error que los niños vuelvan a las aulas, porque podría representar un aumento en los contagios de las familias”, precisó.