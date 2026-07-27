Ven mediadores avances en esfuerzos para frenar guerra con Irán

Los comentarios se produjeron después de que ni Estados Unidos ni Irán informaran de haber llevado a cabo ataques durante tres días consecutivos

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán, el domingo 12 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán, el domingo 12 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)

EL CAIRO, Egipto (AP) — Los mediadores han logrado avances en los esfuerzos por lograr que Estados Unidos e Irán vuelvan a las negociaciones y evitar una guerra total en Oriente Medio, dijeron dos funcionarios regionales el lunes, durante una pausa en los ataques que llegó después de un periodo de tensiones que se intensificaron rápidamente.

Los comentarios se produjeron después de que ni Estados Unidos ni Irán informaran de haber llevado a cabo ataques durante tres días consecutivos —un respiro tras unas dos semanas de bombardeos continuados que habían incrementado los temores de un regreso a una guerra total.

Los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas conversaciones regionales, señalaron que mediadores encabezados por Qatar y Pakistán trabajaban para salvar la brecha entre Washington y Teherán y volver a un acuerdo provisional de alto el fuego que había quedado en gran medida socavado por los recientes intercambios de disparos.

Por su parte, Arabia Saudí indicó el lunes que había derribado drones disparados por milicias respaldadas por Irán en Irak. El comunicado en redes sociales del Ministerio saudí de Defensa indicó que los drones tenían como objetivo instalaciones petroleras en el este del país y la capital, Riad.

Sin ataques durante el fin de semana

Estados Unidos ha pausado los ataques después de haber golpeado zonas costeras e infraestructura iraníes en una escalada de casi dos semanas, desencadenada por los disparos de Irán contra barcos que intentaban transitar el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para los envíos mundiales de petróleo. El Pentágono no respondió a las preguntas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “dando algo de espacio a las conversaciones. Les está dando un poco de margen”, dijo a Fox News Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Waltz rechazó la idea de que las reservas estadounidenses de interceptores —cruciales para defenderse de ataques iraníes— se estén agotando, pero los expertos han cuestionado cuánto tiempo pueden permitirse tanto Estados Unidos como Irán mantener los ataques.

Como Estados Unidos ha detenido los ataques durante las últimas dos noches, Irán también lo ha hecho, dijo el domingo a la televisión estatal iraní el portavoz del ejército. En días recientes Teherán ha contraatacado contra países de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, matando al menos a tres militares en una base en Jordania y a uno en Irak.

Funcionarios regionales citan avances en las conversaciones

Uno de los funcionarios regionales que habló con AP el lunes describió como “significativos” los avances logrados en los esfuerzos de mediación. Indicó que los mediadores trabajaban con Irán y Omán en un mecanismo para gestionar el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, que fue el detonante de la última ronda de ataques y contraataques entre Irán y Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo durante una conferencia de prensa en Teherán el lunes que los mediadores estaban transmitiendo mensajes, pero que no se estaban llevando a cabo negociaciones directas.

“Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los acontecimientos en curso en la región. Pero en este momento, no tenemos negociaciones con la parte estadounidense”, afirmó Baghaei.

Señaló que ya se habían celebrado varias rondas de conversaciones entre Irán y Omán —que se encuentra al otro lado del estrecho de Ormuz— el viernes y el sábado sobre cómo gestionar el tráfico de barcos a través de la vía marítima.

“El objetivo es que Irán y Omán, como los dos estados costeros, desarrollen mecanismos para garantizar una navegación segura por el estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos y la soberanía de ambos Estados costeros, así como la seguridad y los intereses nacionales de Irán”, explicó el vocero. Sin embargo, subrayó que la vía marítima sigue cerrada.

Teherán ha sostenido que el acuerdo provisional con Estados Unidos le permite, por ahora, gestionar el transporte marítimo en esa vía, y ha objetado los esfuerzos estadounidenses por respaldar una ruta a través del estrecho que pase cerca de Omán en su lugar. Antes de la guerra, el estrecho era considerado una vía marítima internacional.

El ejército de Estados Unidos dijo el sábado que mantenía su bloqueo naval, reimpuesto recientemente contra Irán, con una docena de buques comerciales redirigidos, dos inutilizados y dos abordados. Añadió que las fuerzas estadounidenses “siguen altamente vigilantes, concentradas, letales y listas”.

El periodo de 60 días establecido por el acuerdo provisional a mediados de junio ya está bien entrada su segunda mitad, y los principales asuntos que se suponía debían negociarse —en particular el programa nuclear iraní, en el centro de las tensiones— siguen apartados mientras los mediadores intentan mantener a ambas partes dialogando.

El tráfico marítimo en el estrecho está en su nivel más bajo en 3 semanas

Persisten las preocupaciones sobre el transporte marítimo a través de otra vía crucial de la región: el estrecho de Bab al-Mandeb hacia el mar Rojo. Los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, amenazaron la semana pasada con establecer un bloqueo del transporte marítimo saudí allí y dispararon contra al menos un petrolero saudí, incendiándolo.

Los suministros energéticos mundiales y la economía siguen en juego, y los precios de la gasolina han vuelto a subir.

El tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz estaba en su nivel más bajo en tres semanas, dijo el domingo un organismo marítimo supervisado por la Marina de Estados Unidos, y añadió que no se habían confirmado nuevos ataques en las últimas 72 horas. Indicó que el tráfico se mantenía estable a través de Bab el-Mandeb.

Netanyahu dice que respalda “plenamente” los esfuerzos de Trump

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planea viajar a Estados Unidos y reunirse con Trump en Washington el martes, según informó su oficina. La última vez que se reunieron fue en Washington en febrero, semanas antes de que lanzaran la guerra contra Irán que mató a altos dirigentes, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Hezbollah, respaldado por Irán, disparó contra Israel dos días después de que comenzara la guerra, e Israel respondió con ataques aéreos y fuerzas terrestres en el sur de Líbano. Desde entonces, Estados Unidos ha respaldado conversaciones directas históricas entre Líbano e Israel para intentar calmar ese frente y encontrar una manera de desarmar a Hezbollah.

Irán critica a Ucrania por atacar un barco en el mar Caspio

Por separado, Baghaei arremetió contra el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, después de que dijera durante el fin de semana que Ucrania había atacado “embarcaciones utilizadas en envíos de carga militar que involucran a Irán” en el mar Caspio.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo el domingo que el ataque de Ucrania contra una embarcación iraní había matado a un marino.

En una declaración en X, Araghchi denunció el ataque como una “flagrante violación de la Carta de la ONU realizada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”. Dijo que dejó claro en llamadas con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, que el ataque “no puede quedar sin respuesta”.

Irán es un aliado de Rusia en su guerra contra Ucrania, ayudando a Moscú a desarrollar su experiencia en drones.

Durante la conferencia de prensa en Teherán el lunes, Baghaei dijo que “todas las partes que se consideren de alguna manera partidarias del régimen ucraniano deben rendir cuentas”.

Dijo que el “comportamiento” de Zelenskyy “recuerda a los anarquistas que, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, llevaron a cabo acciones teatrales y muy peligrosas cuyas repercusiones envolvieron a toda Europa”.