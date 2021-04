Va Hilary Duff a secuela ‘How I Met Your Mother’

La actriz y cantante será la encargada de protagonizar una serie llamada How I Met Your Father, que será transmitida en Hulu.

GUADALAJARA.-La actriz y cantante Hillary Duff será la encargada de protagonizar una serie que servirá de secuela para How I Met Your Mother, llamada How I Met Your Father, que será transmitida en Hulu.

La plataforma de streaming de Estados Unidos dio luz verde al proyecto, creado por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, y que será protagonizado por Duff, de acuerdo con Variety y Deadspin. Aptaker y Berger, además de escritores, serán los productores ejecutivos, junto con Carter Bays y Craig Thomas, que crearon How I Met Your Mother.

A su vez, Hilary Duff será productora además de protagonista. 20th Television será productora, así como con la serie original, que fue transmitida en CBS. Hulu dio la orden para 10 capítulos de la secuela.

En esta serie, el personaje de la cantante, llamado Sophie, contará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, para iniciar la historia en 2021, con la normalización de nuevas tecnologías y apps de citas. Hasta el momento no se ha mencionado cómo se conectará esta nueva producción con How I Met Your Mother.

De acuerdo con Variety, Hilary Duff agradeció la oportunidad de estelarizar y producir la secuela. A su vez, Craig Erwich, encargado de Hulu Originals y Abc Entertainment, llamó a la producción original, una de las comedias más innovadoras y aclamadas de la televisión.

No es la primera vez que se intenta hacer una segunda parte de la producción protagonizada por Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris y Alyson Hannigan. La CBS ordenó un piloto para How I Met Your Dad en 2013, poco antes del final de la primera sere, con Greta Gerwig como protagonista y Meg Ryan como narradora. Sin embargo, el proyecto no fue retomado.