Va con público el México-Guatemala de la Copa Oro

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la Concacaf lo puso sobre la mesa, el juego entre México y Guatemala no se jugará a puerta cerrada.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol informó que el segundo juego del Tri en la Copa Oro se disputará conforme a lo planeado, a pesar de que en las últimas horas el organismo había estudiado la posibilidad de no contar con público en la grada como consecuencia de los constantes gritos homófobos que se vertieron sobre el portero de Trinidad y Tobago, el sábado pasado.

“Sobre las recientes publicaciones relacionadas al próximo partido entre México y Guatemala, nos gustaría aclarar que este partido se llevará a cabo según lo programado, con la asistencia de aficionados”, señaló la Concacaf, en un comunicado.

Este lunes, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, declaró que la Concacaf le externó la posibilidad de que el Tri tuviera que encarar su segundo partido de la justa, este miércoles en el Cotton Bowl de Dallas, sin gente en la tribuna, algo que horas más tarde la Confederación desestimó.

“En cuanto a posibles sanciones no hemos sido notificados de ninguna actividad, todavía, se nos preguntaba si había la posibilidad de jugar a puerta cerrada el próximo miércoles, entendemos que es una de las opciones que está revisando la Concacaf pero oficialmente al día de hoy no tenemos información”, declaró De Luisa.

El organismo lamentó el comportamiento de la afición mexicana en el debut del Tri en la Copa Oro y subrayó que ese tipo de actos afectan a una parte de los seguidores tricolores y hasta a la ciudad de Dallas, sede de los primeros encuentros de México en la competición.

“Concacaf está decepcionada por el lenguaje discriminatorio utilizado por algunos de los aficionados de México durante su partido de la Copa Oro contra Trinidad y Tobago. El grito hacia el portero se escuchó a pesar de la importante campaña antidiscriminatoria de Concacaf realizada en las últimas semanas”, se lee en el escrito.

