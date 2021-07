Colapsa hotel en China; reportan 8 muertos

BEIJING.- Las autoridades chinas indicaron que al menos ocho personas murieron y nueve estaban desaparecidas tras el colapso de un hotel en la ciudad de Suzhou, en el este del país.

El edificio se derrumbó el lunes por la tarde, dijo el Gobierno local.

La mayoría de las personas en el hotel en ese momento eran huéspedes.

Eight people have died, nine are still missing, and five are hospitalized after a hotel collapsed in Zhejiang province's Suzhou yesterday. One was not injured while the total of involved people has risen to 23. pic.twitter.com/Ra6a55HtPs

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) July 13, 2021