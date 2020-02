Va Balvin a ‘The Next Game Chargers’

De acuerdo con Bernarda Jiménez, Head of Buchanan's México, J Balvin es un ejemplo de alguien que logró cambiar las reglas en la industria musical y ha logrado internacionalizar la música latina. [Foto: archivo/Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante J Balvin será el líder de la serie documental de Buchanan’s The Next Game Changers, que busca mostrar el camino de cuatro talentos que se desenvuelven en diversos géneros, y que aspiran a ser reconocidos en la industria musical, de acuerdo con un comunicado.

“El poder que J Balvin ha ejercido para lograr la internacionalización de la música latinoamericana lo ha convertido en un claro ejemplo de lo que un Game Changer debe ser, alguien que cambia el juego y permanece en constante evolución. The Next Game Changers quiere detonar un efecto dominó que ayude a otros a encontrar una manera diferente de hacer las cosas en sus distintos ámbitos”, detalló Bernarda Jiménez, Head of Buchanan’s México.

The Next Game Changers se convierte así en un movimiento latinoamericano en el que se busca cuestionar los estándares establecidos por la industria y provocar una nueva manera de hacer historia en cualquier ámbito musical.

En él participará el mexicano Raymix, Ingeniero Aeronáutico que se adentró en el mundo de la música, exponente del género regional mexicano, cumbia y electrocumbia.

También contará con artistas como Cazzu, la mayor exponente de trap argentino; Las Villa, dueto musical colombiano conformado por Laura y Lucía Villa, quienes combinan el flamenco con el pop y el rap; así como el dominicano Amenazzy, uno de los artistas con mayor proyección en el gpenero urbano.

Cada uno de ellos tiene un sello y originalidad que los hace completamente diferentes.

“El talento latinoamericano está cambiando el juego en diversas industrias. Estamos convencidos de que crear un ripple effect, permitirá seguir evolucionando en el mundo entero estas reglas, dejando atrás las barreras del idioma y la cultura, es un momento importante para los latinos y queremos contagiar la pasión del movimiento” comenta Daniela Guerra, PR & Advocacy Manager de Buchanan’s México.