Usar cubrebocas es no confiar en Dios: Obispo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Al llamar a los fieles a que de rodillas oren para que se acabe la pandemia, el Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio González Sánchez, dijo que usar el cubrebocas y tener miedo al coronavirus significa no confiar en Dios.

González, en la acostumbrada homilía del fin de semana que celebra en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, confió en que pronto pase la emergencia sanitaria por el coronavirus y se pueda recuperar la normalidad.

“Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios”, expresó.

“Yo entiendo que, a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor, a lo mejor, porque no soy inmune a nada”, aseveró, “pero, yo generalmente así como me ven (señala su cara sin cubrebocas) en mi rostro, así ando casi siempre, casi siempre, no es presunción, es gracia de Dios, ando así porque confío mucho en Dios”, agregó.

En el sermón dominical cuestionó a los fieles que se preocupan por el riesgo de contagiarse del virus y cubren parte de sus rostros con el cubrebocas para disminuir el peligro.

Tras recorrer con su mirada las bancas vacías de feligreses, que se han ausentado por miedo al Covid, dijo que espera que pronto acabe la pandemia, para que regrese la gente a las iglesias.

“Extraño mucho la presencia de muchas personas en esta misa, quienes vienen normalmente a ella saben perfectamente a que me refiero. Extraño con dolor la presencia de otras personas. También deseo que muy pronto pueda verles a ustedes la cara completa, y que muy pronto estas bancas donde están ustedes puedan volverse a ocupar”, expresó.

“Yo quiero invitarles a preguntarnos: ¿Le estamos pidiendo a Dios con fe que esta pandemia pase?, ¿Se lo estamos pidiendo en serio?, ¿Nos hemos arrodillado ante él?”, cuestionó.

Según cifras de la Secretaría de Salud, Ciudad Victoria lidera a nivel estatal con 246 casos activos de coronavirus.