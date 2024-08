US Open: Carlos Alcaraz se tuerce el tobillo en práctica, pero dice que no es ‘nada serio’

NUEVA YORK.- Carlos Alcaraz abandonó un entrenamiento en el Abierto de Estados Unidos el sábado tras torcerse el tobillo derecho, pero el astro español manifestó que no se trata de algo que pueda torpedear su participación en el último Grand Slam del año.

“No es nada serio. Lo paré simplemente por precaución”, señaló Alcaraz en una rueda de prensa. “No me sentía lo suficientemente cómodo para seguir entrenando, nada más si acaso empeoraba”.

Tercer cabeza de serie, el español de 21 años debutará la noche del martes en el estadio Arthur Ashe ante Li Tu, un australiano que se ubica en el puesto 188 del ranking y que disputará apenas el segundo partido de Grand Slam en su carrera.

Alcaraz se consagró en Flushing Meadows en 2022, el primero de sus cuatro títulos en las grandes citas del tenis.

Compartía la sesión de entrenamiento con el argentino Francisco Cerúndolo en una pista del Billie Jean King National Tennis Center cuando se dobló el tobillo.

Alcaraz insistió que no cree que el percance ponga en peligro su participación en el US Open. Se mostró más irritado por perderse tiempo de práctica con el que intenta ponerse a punto en busca de conquistar un tercer Slam seguido tras proclamarse campeón en el Abierto de Francia en junio y Wimbledon en julio.

“Estaba enfadado porque no me gusta parar los entrenamientos, sólo por respeto a Cerúndolo”, afirmó. “Quiero mejorar, estar preparado para el torneo. Sé que estaré a mi 100% en uno o dos días”.

Su preparación para el Slam en cemento no ha sido la ideal. Apenas disputó un partido en esa superficie rumbo al US Open, sucumbiendo ante Gael Monfils en el Abierto de Cincinnati. Alcaraz destrozó su raqueta tras azotarla varias veces contra la pista, y luego expresó sus disculpas en las redes sociales.

La falta de rodaje en pistas duras no parece importarle a Alcaraz, aunque reconoció que hubiera preferido jugar mucho más ante de venir a Nueva York.

Destacó que tampoco pudo jugar mucho en arcilla previo a la más reciente edición del Abierto de Francia debido a una molestia en el antebrazo y apenas disputó dos duelos en césped previo a Wimbledon, para finalmente alzar el trofeo de campeón en ambos torneos.

“Desde luego que me habría encantado llegar con más partidos en pistas rápidas antes del US Open, pero es algo que no me afecta en lo absoluto”, mencionó. “Si miro atrás, por ejemplo, previo a Roland Garros, tampoco tenía muchos partidos en arcilla y tuve un buen resultado. Luego pasó lo mismo con Wimbledon. Así que no quiero pensar que será lo mismo que en los previos Grand Slams, pero no me preocupa no tener muchos partidos en pista dura”.

Alcaraz también reflexionó en su más reciente partido de envergadura: la derrota en dos sets definidos en desempates ante Novak Djokovic en la final de sencillos de los Juegos Olímpicos de París hace tres semanas. Alcaraz acabó llorando y dijo sentirse mal por haberle fallado a su país.

“Fue una de las finales más importantes de mi carrera”, dijo Alcaraz. “Sé que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, así que no sé si tendré otra oportunidad de ganar el oro. Fue un momento complicado, pero enfrente tenía a un gran jugador que luchaba por lo mismo que yo y se lo merecía. Días después de los Juegos me di cuenta de que gané la medalla de plata y que eso es un gran logro del que tengo que estar orgulloso”.

“Quiero continuar, aprender de ese partido. En las próximas finales o partidos importantes, manejaré mejor la situación que en los Juegos”, añadió,