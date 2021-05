Urgen licencias a transportistas

Pronto no permitirán cruzar con licencias vencidas a Laredo, Texas. Dependencias de Estados Unidos ponen límite hasta el 31 de mayo.

NUEVO LAREDO, TAM.- Hasta el 31 de mayo las dependencias de Estados Unidos permitirán cruzar a los operadores con licencias federales vencidas de la SCT, mientras en lado mexicano la prórroga para la vigencia termina en junio, José Antonio García Fuentes, presidente de la a Unión Fronteriza de Operadores (UFO), confirmó la fecha límite para que crucen a la aduana de Laredo, Texas los operadores de camiones de carga con licencias federales vencidas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Las dependencias federales estadounidenses instaladas en la aduana de Laredo, Texas, han permitido que los operadores neolaredenses crucen con las licencias federales de la SCT vencidas, portando la Hoja de Prórroga donde se establece que todavía tienen validez porque el gobierno federal mexicano así lo autorizó.

“Realmente no sabemos cómo vamos a resolver el problema, porque son cientos de operadores que aquí en la ciudad no han podido ni siquiera conseguir cita en el sistema de internet de la SCT, y por otro lado, la autoridad americana ya avisó que hasta el 31 de mayo van a permitir que crucen con licencias vencidas. Y no vemos que nadie ayude a resolver este problema”, puntualizó.

En caso de terminar las prórrogas en las fechas mencionadas, anticipó que obviamente no podrán cruzar cientos o miles de operadores hacia la aduana de Laredo, Texas, y afectará sus ingresos además de perjudicar a empresas del autotransporte de carga y agencias aduanales. Hasta el 30 de junio sigue la vigencia para licencias federales y otros documentos expedidos por la SCT para los operadores, mientras tanto recomiendan portar la Hoja de la Prórroga para no ser multados por las autoridades aduaneras.

Son cientos de personas los que necesitan renovar sus licencias federales o solicitarlas por primera vez, así como exámenes físicos, porque la pandemia de Covid-19 provocó un gran rezago en los trámites desde marzo del 2020, y a la fecha toda la tramitología se realiza vía internet por la página web de la SCT, pero los procesos siguen lentos y las solicitudes son miles en todo el país.

Hasta ahora descartan una tercera prórroga de la SCT para extender la vigencia de licencias federales y la CANACAR confirma que en junio próximo finaliza el plazo.