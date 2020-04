Urgen apoyos económicos para todos los sectores

NUEVO LAREDO, TAM.- Las empresas de todos los giros y sectores resisten al Covid-19 y no se han reportado cierres definitivos de empresas en la ciudad, confirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sin embargo, persiste el temor de perderse miles de empleos a causa de la pandemia si el gobierno federal no aplica medidas económicas para todos los sectores empresariales.

Héctor De la Miyar Garza, presidente en Nuevo Laredo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que los empresarios han hecho un gran esfuerzo y siguen esforzándose para mantener las nóminas, por pagar los salarios a sus trabajadores, pagar rentas, servicios e impuestos, aunque sus negocios sigan sin operar a causa de la contingencia sanitaria por el Coronavirus Covid-19.

“Los comercios y establecimientos no tienen operaciones. Pero ninguno ha cerrado definitivamente, no tenemos reportes sobre alguna empresa que haya decidido cerrar en definitiva por la gran carga de gastos que todas las empresas tienen en este momento por la falta de ingresos y ventas, y estoy hablando de las empresas que forman parte de la Coparmex, y dichas empresas en Nuevo Laredo siguen con el esfuerzo de mantener sus nóminas y pagar salarios, pero no sabemos cuánto tiempo más puedan soportarlo”, planteó.

El lunes, el consejo nacional de la Coparmex publicó un desplegado en varios periódicos del país para proponer un gran acuerdo nacional al presidente López Obrador, para que el gobierno federal, trabajadores y empresarios paguen un Salario Solidario en beneficio de 20 millones de trabajadores formales en México, como una medida para afrontar el plazo de la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, que implica el cierre de miles de empresas por 4 semanas más.

De acuerdo a la COPARMEX, en México hay 20.6 millones de trabajadores afiliados en el IMSS, lo que les permite a ellos y a sus familias contar con seguridad social, así como acceder a un salario 3.5 veces mayor al promedio de la informalidad.

La propuesta de la COPARMEX al gobierno federal es invertir como máximo 96 mil 844 millones de pesos al mes para pagar un “Salario Solidario”, que garantizaría mantener vivos los empleos.

El Salario Solidario equivale a un salario menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador y se compone por una contribución del gobierno, patrón y trabajador, con el fin de evitar despidos y cierres de empresas, ante la falta de liquidez para pagar la nómina y otros gastos fijos.