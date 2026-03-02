Un vistazo a algunos aspirantes a líder supremo de Irán tras la muerte de Jamenei

Los líderes de Irán se están apresurando a reemplazar al ayatolá Ali Jamenei

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 18 de diciembre de 2015, Hassan Jomeini, nieto del ayatolá Ali Jomeini, habla en la sede del Ministerio del Interior en Teherán, Irán. (Foto AP/Vahid Salemi, Archivo)

Los líderes de Irán se están apresurando a reemplazar al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años antes de morir en el sorpresivo bombardeo de Estados Unidos e Israel.

Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde sectores de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan un acercamiento diplomático.

El líder supremo tiene la última palabra en todas las decisiones importantes, incluidas la guerra, la paz y el controvertido programa nuclear del país.

Mientras tanto, un consejo de gobierno provisional integrado por el presidente Masoud Pezeshkian; el intransigente jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y el alto clérigo chií, el ayatolá Ali Reza Arafi, está guiando al país en su mayor crisis en décadas. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó el domingo que se elegiría a un nuevo líder supremo a comienzos de esta semana.

El líder supremo es designado por un panel de 88 miembros llamado la Asamblea de Expertos, que por ley se supone que debe nombrar rápidamente a un sucesor. El panel está compuesto por clérigos chiíes que son elegidos por voto popular después de que sus candidaturas sean aprobadas por el Consejo de Guardianes, el órgano constitucional de supervisión de Irán.

Jamenei tuvo una gran influencia sobre ambos organismos clericales, lo que hace poco probable que el próximo líder marque un giro radical.

Estos son los principales aspirantes.

Mojtaba Jamenei

El hijo de Jamenei, un clérigo chií de rango medio, es considerado ampliamente como un posible sucesor. Tiene fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán, pero nunca ha ocupado un cargo público. Su elección podría resultar incómoda, ya que la República Islámica ha criticado durante mucho tiempo el gobierno hereditario y se ha presentado como una alternativa más justa.

Ayatolá Ali Reza Arafi

Arafi es miembro del consejo de gobierno provisional. Jamenei eligió personalmente al alto clérigo chií para integrar el Consejo de Guardianes en 2019, y tres años después fue elegido para la Asamblea de Expertos. Dirige una red de seminarios.

Hassan Rouhani

Rouhani, un moderado relativo, fue presidente de Irán de 2013 a 2021 y alcanzó el histórico acuerdo nuclear con el gobierno del entonces presidente Barack Obama que posteriormente Donald Trump anuló durante su primer mandato. Rouhani formó parte de la Asamblea de Expertos hasta 2024, cuando dijo que lo inhabilitaron para postularse a la reelección. Rouhani lo consideró una vulneración de la participación política de los iraníes.

Hassan Jomeini

Jomeini es el nieto más destacado del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. También es visto como un moderado relativo, pero nunca ha ocupado un cargo de gobierno. Actualmente trabaja en el mausoleo de su abuelo en Teherán.

Ayatolá Mohammed Mehdi Mirbagheri

Mirbagheri es un clérigo de alto rango popular entre los sectores de línea dura que integra la Asamblea de Expertos.

Era cercano al fallecido ayatolá Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, otro dirigente de línea dura que escribió que Irán no debería privarse del derecho a producir “armas especiales”, una referencia velada a armas nucleares.

Durante la pandemia de COVID-19, Mirbagheri declaró que el cierre de escuelas era una “conspiración”.

Actualmente es el director del Centro Cultural Islámico en Qom, el principal centro de enseñanza islámica en Irán.