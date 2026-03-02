Fiscal general de México inicia una depuración en sus oficinas estatales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscal federal de México, Ernestina Godoy, ha iniciado una clara reestructuración del organismo que asumió en diciembre que incluye una depuración en las delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en cada estado mexicano, confirmó el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Más que limpia, es un fortalecimiento claro, pues tendrán que hacer su revisión de quién trabaja ahí, pero está nombrando nuevos representantes”, indicó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

El sistema de investigación y procuración de justicia de México, un país federal, tiene por un lado a la FGR, que es la que se encarga de los delitos federales, y luego están fiscalías locales en cada uno de los 32 estados del país, que manejan los delitos del fuero común.

La salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR en noviembre tras casi siete años y numerosos cuestionamientos marcó el inicio de un nuevo ciclo en esta institución mexicana y Sheinbaum dejó claro que aspiraba a que fuera un golpe de timón para que hubiera más transparencia y mayores resultados.

Los cambios en las delegaciones regionales de la FGR, que son las que trabajan directamente con las fiscalías locales , son clave para coordinar el trabajo con las 32 entidades mexicanas a nivel nacional porque, por ejemplo, un homicidio sería un delito de la fiscalía local, pero si el asesino es miembro de un cártel pasaría a delito federal.

Godoy es una estrecha colaboradora de la mandataria desde que Sheinbaum era alcaldesa de la Ciudad de México (2018-2023) —dirigió la fiscalía capitalina— y la gran mayoría de sus nombramientos son gente que ya trabajó con ella.

Las críticas a la gestión de Gertz Manero habían sido casi unánimes pero tanto las asociaciones civiles como los partidos de oposición mostraron su preocupación por la cercanía de Godoy con el gobierno. Pese a eso, la mayoría de analistas esperaban una mejora en la manera de llevar los casos ante los tribunales y una mayor coordinación con otras dependencias, como la Secretaría de Seguridad federal, para combatir los altos niveles de impunidad que enfrenta México.

Los primeros nombramientos que Godoy dio a conocer a finales del año pasado fueron los titulares de la Agencia de Investigación Crimina (Héctor Elizalde Mora) y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (César Oliveros Aparicio).

En enero, cambió a los titulares de la fiscalía especializada en delitos fiscales, la de derechos humanos, la de violencia contra las mujeres y trata y a varios titulares de asuntos internos, incluido el del área de transparencia.