Un lesionado, el saldo de un intento de asalto en Paseo de la Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un intento de asalto frustrado desató una balacera en las inmediaciones de la Torre Diana, cerca del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, que dejó una persona lesionada.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el tiroteo se desató luego de que un elemento frustró un atraco contra una persona que salía de una casa de cambio en la calle de Río Misisipí.

Al verse sorprendidos, los agresores abrieron fuego en contra del uniformado, el cual repelió la agresión. A raíz de esto, un conductor de taxi que pasaba por el lugar resultó lesionado.

“Un efectivo de la #SSC frustró un asalto a una persona que salía de una casa de cambio en Río Misisipi, los asaltantes dispararon al policía, quien repelió la agresión; un conductor de servicio de taxi que transitaba por el lugar resultó herido. En breve más información”, publicó la dependencia en su cuenta de Twitter.

En otra grabación se observa uno de los ventanales de la Torre Diana con un agujero de bala. Otros usuarios afirman que una persona resultó lesionada a raíz de estos hechos.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g

— out of context Paulina (@paoopalooza) March 10, 2020