U2 filma video de “Street of Dreams” en el Centro Histórico de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bono se puso un sombrero vaquero para filmar un video sobre un autobús escolar en el Centro Histórico de la Ciudad de México acompañado por The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

La banda irlandesa U2 reunió el martes a decenas de fans que coreaban su nueva canción “Street of Dreams” que formará parte de su próximo álbum de estudio, cuyo título aún no ha sido anunciado y será lanzado a fin de este año. El autobús tenía un grafiti del artista mexicano Chavis Mármol.

El coro de “Street of Dreams” tiene algunos versos en español.

“La calle, calle de los sueños/All the doors are open on the street of dreams/La calle, calle de los sueños/Broken are the chosen on the street of dreams” (La calle, calle de los sueños/ Todas las puertas están abiertas en la calle de los sueños /La calle, calle de los sueños/Los elegidos están rotos en la calle de los sueños).

U2 es patrocinadora de Street Child World Cup 2026, un torneo de equipos de niños y jóvenes provenientes de entornos vulnerables organizado por Street Child United, cuya sede de este año es la Ciudad de México.

Street Child World Cup 2026 se realiza del 6 al 14 de mayo y reúne a 30 equipos de 21 países. Incluso hay equipos sin bandera como los Ikoots, de una comunidad indígena del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México, y Borussia-ACNUR, de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Academia Borussia ‘ BVB International Academy México.

“Es una pequeña ONG con una gran energía para niños con todo el talento y sin acceso. Nuestra banda es orgullosa patrocinadora”, dijo el baterista Mullen Jr en un comunicado enviado a través de sus representantes.

Mullen Jr está de vuelta tras su recuperación de cirugías de cuello y espalda que lo tuvieron fuera de la actividad de U2, incluyendo su residencia en The Sphere de Las Vegas en 2023-24.

En septiembre se cumplirá el 50o aniversario de los primeros ensayos de la banda originaria de Dublín.